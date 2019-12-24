Куда поехать на поезде в новогодние каникулы

Поездка в Карелию

Нигде нет такой девственно чистой, незабываемой зимней природы, как в Карелии. Отправиться туда на новогодние каникулы - правильное решение.

Горный парк «Рускеала»

Туда в январе из Петербурга пустят дополнительные скоростные «Ласточки». Причем добраться до горного парка можно с комфортом: все «Ласточки» № 825/826 курсируют в исполнении премиум (с улучшенной компоновкой мест). Из Петербурга (с Финляндского вокзала) состав будет отправляться ежедневно с 2 по 7 января в 08.00. Сделав остановки в Сосново, Приозерске, Кузнечном и Сортавале, поезд прибудет на конечную станцию в 12.45. Обратная электричка пойдет из Рускеалы в 18.55 и (без остановки в Сортавале, но с остальными) прибудет в Петербург без пяти минут полночь.

Стоимость билетов составит от 399 рублей (в зависимости от класса обслуживания). Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30 процентов, при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20 процентов.

«Рускеальский экспресс»

Хотите совершить удивительное путешествие на поезде с настоящим паровозом? От станции Сортавала до горного парка «Рускеала» курсирует уникальный ретропоезд «Рускеальский экспресс» (отправление из Сортавалы в 10.40, из Рускеалы - в 17.30). Интерьер ретропоезда выполнен в стиле «Николаевского экспресса», в его составе купейные вагоны и вагон-ресторан. График ретропоезда разработан специально для удобной стыковки с поездом «Ласточка» на станции Сортавала, а также с водными судами «Метеор», курсирующими на Валаам.

Из Карелии в Москву - через Петербург

С декабря Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД) запустила новый поезд № 159/160, связывающий Республику Карелию с Москвой и Санкт-Петербургом. Этот прямой маршрут идеально подойдет для туристов, которые хотят побывать в удивительных уголках Центральной России и Северо-Запада.

Состав сформирован из плацкартных и купейных вагонов, предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Из Петрозаводска поезд отправляется в 14.10 и прибывает на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10.16. Из Москвы поезд отправляется в 16.00 с прибытием в Петрозаводск на следующие сутки в 12.10. Время в пути - около 20 часов. Поезд делает остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.

Приехав в город Сортавалу в 06.34, пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретропоезд «Рускеальский экспресс», который доставит их до уникального природного горного парка «Рускеала». А в летнее время от пристани Сортавала можно отправиться на скоростном теплоходе до острова Валаам. Уехать обратно в Москву со станции Сортавала можно будет в 20.25.

КСТАТИ

В начале декабря по маршруту Петрозаводск - Москва начал курсировать двухэтажный поезд «Карелия» сообщением Петрозаводск - Москва № 17/18. Состав состоит из одиннадцати купейных вагонов, одного вагона СВ, одного штабного вагона со специализированным купе для перевозки маломобильных пассажиров и вагона-ресторана.

Новые двухэтажные вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата, биотуалетами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик». Во всех купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. В вагонах СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Попасть в купе пассажиры могут с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт.

Поезд № 17/18 ежедневно отправляется со станции Петрозаводск в 21.00 и прибывает на Ленинградский вокзал столицы в 08.53. Отправляться из Москвы он будет в 21.05 и прибывать в Петрозаводск в 08.55.

Лучшие составы - детям

Поездка на родину Деда Мороза…

Идеальным вариантом для новогоднего путешествия будет Великий Устюг. Чтобы на родину Деда Мороза смогли попасть все желающие, назначаются специальные детские поезда в Котлас, Кострому, Великий Устюг в соответствии с поступившими заявками. Такие поездки уже запланированы на 3 и 4 января.

…и кремлевскую елку

Организации поездок на общероссийскую новогоднюю елку, которая пройдет 25 декабря в Кремлевском дворце, всегда уделяется особое внимание. В поездах Северо-Западного филиала АО «ФПК», которые отправятся из Пскова, Кондопоги, Калининграда и Санкт-Петербурга, маленькие путешественники и их взрослые сопровождающие поедут с полными удобствами: в состав поездов войдут комфортные вагоны последних лет постройки.

За здоровьем

В январе из Петербурга поедут «Лыжные стрелы»

Бесплатные электрички начнут курсировать по выходным начиная с 5 января вплоть до 15 марта. На них поклонники зимних видов спорта смогут добраться до лыжных трасс в Орехово и Шапках. Даты поездок: 5, 11, 19, 25 января, 2, 15, 22, 29 февраля, 7 и 15 марта 2020 года.

В Орехово электропоезда отправятся с Финляндского вокзала в 09.15 и вернутся обратно в 16.33. В Шапки состав последует с Московского вокзала в 10.11 и вернется обратно на вокзал в 16.54. Бесплатные билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в отделах физической культуры и спорта районных администраций Петербурга. И, кстати, это еще не все! С 15 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года пассажиры пригородных поездов могут рассчитывать на «Зимний бонус». Любители лыж и сноубордов смогут бесплатно провозить снаряжение, размеры которого превышают по сумме трех измерений 180 см.

На «Лыжных стрелах» петербуржцы могут с удобством добираться до лыжных трасс Ленобласти. А вдоволь накатавшись по лесу или заснеженным склонам, можно с комфортом вернуться домой. Фото предоставлено ОЖД.

Из столицы в столицу и обратно

Дополнительные поезда соединят два крупных города

С 8 декабря между Москвой и Санкт-Петербургом начали курсировать дополнительные ежедневные «Ласточки». Из столицы скоростные составы отправляются в 15.21 (прибытие в Петербург в 22.20), из Петербурга - в 15.15 (прибытие в Москву в 21.58). Для этих поездов будут действовать специальные тарифные предложения: скидки предоставят пассажирам до 21 года и от 60 лет, а также при покупке билетов туда и обратно. Кстати, билеты на эти поезда можно купить со скидкой 50 процентов - специальная тарифная акция будет действовать по 26 декабря включительно.

Так, стоимость проезда в базовом и экономическом классах обслуживания поездов «Ласточка» составит от 839 рублей.

Электропоезда «Ласточка» на маршруте Москва - Санкт-Петербург курсируют в комплектации премиум. Пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), экономкласс (вагоны № 3, 4 и 5) и базовый класс (вагоны № 1 и 2).

НА ЗАМЕТКУ

Путешествие в подарок

Новый год - время подарков. Не знаете, чем порадовать родственников или знакомых? Можете подарить им… эмоции! «Подарочная карта» от РЖД станет отличным и универсальным подарком для всех путешественников, желающих отправиться в поездку из Москвы в Санкт-Петербург или посетить горный парк «Рускеала».

Для оформления доступны «Подарочные карты» на поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, а также на комбинированный маршрут на поезде «Ласточка» и ретропоезде «Рускеальский экспресс», курсирующие на маршруте Санкт-Петербург - Сортавала - Рускеала.

Стоимость такой карты начинается от 1500 рублей, приобрести ее можно либо в железнодорожных кассах на вокзале, либо непосредственно в вагонах скоростных «Сапсанов». Активировать карту, чтобы совершить поездку, можно несколькими способами: на сайте РЖД, по телефону горячей линии, в железнодорожных кассах и в пути следования поезда «Сапсан».

Скоростных поездов между Петербургом и Москвой стало курсировать больше. Фото предоставлено ОЖД.

«Волшебные рейсы» и поздравления

Накануне Нового года пассажиров скоростных поездов ждут различные праздничные акции и отличное новогоднее настроение. Все вагоны поездов «Сапсан» будут празднично украшены: гирлянды с елочными игрушками и шишками, снежинки и колокольчики создадут настоящую атмосферу новогоднего праздника.

Ну а 27 декабря сразу в двух скоростных поездах дальнего сообщения состоится «Волшебный рейс». «Волшебная» эстафета начнется в скоростном поезде «Аллегро» № 784, следующем из Хельсинки в Санкт-Петербург: во время поездки Йоулупукки (финский Дед Мороз) поздравит всех маленьких путешественников. На платформе Финляндского вокзала Йоулупукки встретится с нашими Дедом Морозом и Снегурочкой и передаст им заветный мешок с подарками. Затем акция пройдет в высокоскоростном поезде «Сапсан» № 771, следующем из Санкт-Петербурга в Москву. Там всех юных пассажиров также будут ждать приятные сюрпризы от Деда Мороза и его помощников.

Кроме того, все пассажиры, которые совершат путешествие в период с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года поездами «Сапсан», «Аллегро», «Ласточка» и ретропоездом «Рускеальский экспресс» (формирования Дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО «РЖД»), также ощутят настоящую атмосферу праздника.

Необычное поздравление по радиосвязи услышат все пассажиры поездов «Сапсан» отправлением 31 декабря, а маленькие путешественники в возрасте от 3 до 10 лет получат сладкие новогодние подарки.

НЕ ПРОПУСТИ

Купить билет можно с выгодой

Приобрести билет на поезд можно по очень выгодной цене. Если, конечно, следить за акциями на поезда формирования Северо-Западного филиала АО «ФПК». Вот некоторые из них.

Двухэтажный поезд № 17/18 «Карелия» сообщением Москва - Петрозаводск.

Акция: в купейном вагоне при проезде на верхнем месте действует специальный тариф - 1999 рублей.

Когда: с 3 по 24 декабря 2019 года и с 13 января по 20 февраля 2020 года.

Акция: в купейном вагоне при проезде на верхнем месте действует специальный тариф - 2999 рублей.

Когда: с 25 декабря 2019 года по 4 января 2020 года в направлении Москва - Петрозаводск (поезд № 17) и с 25 по 28 декабря 2019 года, а также с 4 по 8 января 2020 года в обратном направлении (поезд № 18).

Двухэтажный поезд № 25/26 сообщением Санкт-Петербург - Москва.

Акция: в купейном вагоне при проезде на верхнем месте действует специальный тариф - 1599 рублей.

Когда: при покупке билетов с 29 ноября по 24 декабря 2019 года по дням недели. Из Санкт-Петербурга поезд № 25 по вторникам, средам, четвергам. Из Москвы поезд № 26 по понедельникам, вторникам, средам.

ВАЖНО

Поездов стало больше

Пригородных маршрутов прибавилось

зимнем графике движения пригородных поездов 2019/20 года по Северо-Западу среднесуточно будет курсировать более 300 пар - это на 1,3 процента больше, чем в прошлогодний сезон. Из них «Ласточек» - 32,6 пары, что почти на четверть больше, чем в прошлом году! Сегодня в зоне обслуживания Северо-Западной пригородной пассажирской компании электропоезда «Ласточка» задействованы на одиннадцати маршрутах от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Каннельярви, Великого Новгорода, Ораниенбаума, Калища, Тосно и Кузнечного.

Как изменится график движения пригородных поездов в 2020 году

С 1 января 2020 года увеличится периодичность курсирования одной пары поездов по маршруту Санкт-Петербург - Ивангород, таким образом поезда на этом участке будут курсировать ежедневно:

- № 6661 Санкт-Петербург - Балтийский - Ивангород

- № 6662 Ивангород - Санкт-Петербург - Балтийский.

С 2 января 2020 года назначены поезда по маршрутам Великий Новгород - Пестово, Великий Новгород - Окуловка:

- № 6002/6001 (ежедневно, кроме вторника) Великий Новгород - Будогощь

- № 6008/6007 (понедельник, среда, четверг, пятница) Будогощь - Хвойная

- № 6010/6009 (понедельник, среда, четверг, пятница) Хвойная - Пестово

- № 6004/6003/6006/6005 (суббота, воскресенье) Будогощь - Окуловка.

С 9 января 2020 года назначена одна пара поездов на участке Санкт-Петербург - Петрокрепость, таким образом, дополнительно на этом участке будут курсировать ежедневно:

-№ 6939 Санкт-Петербург-Финляндский - Петрокрепость (22.12-23.18)

- № 6908 Петрокрепость - Санкт-Петербург-Финляндский (07.16-08.25).

С 18 января 2020 года одна пара поездов по рабочим дням по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский - Сосново будет переведена на обслуживание составами «Ласточка»:

№ 7525 (по рабочим дням) Санкт-Петербург-Финляндский (10.27) - Сосново (12.07)

- № 7532 (по рабочим дням) Сосново (13.04) - Санкт-Петербург-Финляндский (14.46) (вместо п.№ 6532).

Дальние перевозки: уедут все

Назначение дополнительных поездов дальнего следования в период новогодних праздников уже стало доброй традицией. Поезда формирования Северо-Западного филиала АО «ФПК» назначаются традиционно как в границах Октябрьской железной дороги, так и с выездом на другие полигоны. Общее количество рейсов поездов в предстоящие праздники составит 169 рейсов - маршруты для дополнительных поездов в новогодний период проложены в такие города, как Екатеринбург, Киров, Казань, Минеральные Воды, Брянск, Воронеж, Череповец, Великий Устюг, Котлас.

К СЛОВУ

Оформить билеты на поезд можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».