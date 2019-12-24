2019-12-24T13:00:52+03:00
Общество

Тарифы на отопление и горячую воду вырастут на 3% в 2020 году в Петербурге

Цены на электричество изменятся на 4,9%
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге установили тарифы на отопление и горячую воду на 2020 годВ Петербурге установили тарифы на отопление и горячую воду на 2020 годФото: Артем КИЛЬКИН
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В 2020 году в Петербурге вырастет плата за коммунальные услуги. Во вторник, 24 декабря, в Смольном установили новые тарифы по отоплению и горячему водоснабжению. Изменения вступят в силу с 1 июля будущего года, а до того времени будут действовать расценки, установленные на второе полугодие 2019 года.

- Плата за отопление и горячее водоснабжение являются самыми весомыми статьями расходов граждан на услуги ЖКХ. Снижение тарифа на тепловую энергию для населения на 0,6 процента с 1 июля 2019 года способствовало снижению тарифной нагрузки на петербуржцев в долгосрочной перспективе. Это решение позволило и сейчас установить тарифы в пределах утвержденного правительством Петербурга предельного индекса вносимой гражданами платы, - рассказал председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Так, с 1 июля 2020 года цены на коммунальные услуги вырастут на 3 процента: отопление будет стоить 1818,29 рублей/Гкал, а кубический метр горячей воды обойдется в 109,10 рублей. Сейчас петербуржцы платят 1765,33 рублей/Гкал за тепло в квартирах и 105,92 рублей за горячую воду.

Также отмечается, что рост средневзвешенных тарифов крупных теплоснабжающих организаций не превысит индекса потребительских цен. Исключением является лишь ГУП «ТЭК СПб», для которого рост среднего тарифа составит 6,9 процентов. Это связано с необходимостью реконструкции объектов теплоснабжения Колпинского и Пушкинского районов.

Цена на электроэнергию изменятся с 1 июня 2020 года. Ожидается рост на 4,9 процентов. Сейчас горожане платят по одноставочному тарифу 4,65 рублей за кВт, либо 5,13 рублей за кВт днем и 2,96 рублей ночью.

При этом в комитете отметили, что рост тарифов для промышленных потребителей будут снижаться, что позволит сэкономить расходы на оплату электричества до 2,6 миллиардов рублей. Это должно способствовать развитию экономики Петербурга и повышению конкурентоспособности выпускаемой в городе продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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