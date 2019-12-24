Дмитрий Харатьян в свой день рождения даст концерт в Санкт-Петербурге

Всеми любимый и вечно молодой Дмитрий Харатьян порадует своим творчеством петербургских поклонников. 21 января 2020 года на сцене БКЗ «Октябрьский» народный артист даст Юбилейный концерт в свой День рождения!

Это долгожданный праздник для преданных поклонников его музыкального творчества и откровение для тех, кто знает артиста лишь по работам в театре, кино и телесериалах.

Дмитрий Харатьян едва ли нуждается в представлении. Его называют «главным гардемарином России» и самым обаятельным и привлекательным актером. Он принадлежит к числу тех, кто с годами не теряет юношеского задора и молодости души. Вечный романтик, который по-прежнему завоевывает любовь миллионов поклонниц.

Критики и почитатели всегда отмечали его разносторонний актерский талант. Дмитрий Харатьян получил популярность не только благодаря выдающимся ролям в кино и театре, он известен и в качестве замечательного певца, телеведущего, кинопродюсера. Его популярность не становится меньше, а его творчеством продолжает восхищаться не одно поколение зрителей.

Благодаря уникальному сочетанию певческого дара и актерского таланта знаменитые песни в исполнении Харатьяна вызывают глубокий отклик у публики, затрагивают тонкие струны души искренностью и проникновенностью исполнения.

Поклонников артиста ждут в БКЗ "Октябрьский". Фото: Предоставлено организаторами.

В день рождения Дмитрия Харатьяна на сцену выйдут его добрые друзья, известные артисты, такие как: Михаил Боярский, Вячеслав Бутусов, Татьяна Буланова, Светлана Сурганова, Анна Ковальчук, Сергей Селин, Анастасия Мельникова, Алексей Нилов и др. В качестве подарка они преподнесут дорогие сердцу песни. Праздник не бывает без сюрпризов. Юбилей любимого артиста не станет исключением. Его, а также всех зрителей ждут удивительные сюрпризы.

Юбилейный вечер Дмитрия Харатьяна – это редкая возможность поговорить с любимым артистом, узнать интересные истории из творческой жизни, а также услышать в его исполнении любимые песни.