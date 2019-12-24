2019-12-24T17:06:57+03:00
Досуг

Иммерсивное шоу «Вернувшиеся» открыто новогодние сеансы в Петербурге

Самый загадочный и таинственный спектакль приглашает горожан погрузиться в историю старинного особняка [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" открыло новогодние спектакли в ПетербургеИммерсивное шоу "Вернувшиеся" открыло новогодние спектакли в Петербурге
Изменить размер текста:

Накануне Нового года главный иммерсивный спектакль Петербурга «Вернувшиеся» открыл новогодние сеансы. Жители Северной столицы смогут погрузиться в таинственный мир и необычную атмосферу как в преддверии праздника, так и на протяжении всех зимних каникул начиная с 3 января 2020 года.

- «Вернувшиеся» - это единственное настоящее шоу в Петербурге, поставленное по канонам этого театрального направления, а также являющееся номинантом премии «Золотая Маска – 2018». Представление снискала высокую оценку российских и зарубежных критиков, - рассказали организаторы спектакля.

Перед зрителями в 10-ти комнатах развернется необыкновенная, таинственная история

Перед зрителями в 10-ти комнатах развернется необыкновенная, таинственная история

Иммерсивное шоу уникально тем, что зритель здесь не сможет заскучать ни на секунду. Захватывающее действие спектакля происходит в десятках комнат на разных этажах старинного особняка в самом центре Петербурга. При этом зрители, словно безмолвные тени в белых масках находятся внутри представления, могут заглянуть в лица персонажей, детально рассмотреть каждую эмоцию на их лицах, услышать их дыхание.

Это глубокое художественное произведение и в то же время эксперимент по развитию самосознания, где гость взаимодействует с героями и деталями особняка, может увидеть свою жизнь со стороны и испытать сильное личное переживание. Представление начинается в ту самую секунду, когда зритель входит в особняк.

"Вернувшиеся" - это не просто спектакль, а настоящий эксперимент для зрителей

"Вернувшиеся" - это не просто спектакль, а настоящий эксперимент для зрителей

В основу постановки «Вернувшиеся» легла пьеса Генрика Ибсена «Привидения». Ибсен — основатель новой драмы и один из самых востребованных драматургов современности. Петербуржцам представят режиссерскую версию российского хореографа Мигеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клад Нарышкиных впервые показали Царском Селе
Курьера, который пытался изнасиловать заказчицу в Петербурге, задержали
В Петербурге снесли очередные ларьки с шавермой и сосисками в тесте
Зарплата медперсонала в школах и детских садах Ленобласти вырастет
В Ленобласти появится бесконтактная оплата проезда
За стрельбу из ракетницы на детской площадке петербуржец получил 10 месяцев колонии
Со 2 по 8 января из Петербурга в Великий Новгород будут ходить сдвоенные «Ласточки»
Малыш умер во время домашних родов в Петербурге
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбрать красную икру
В Петербурге от гриппа привились 2 921 850 человек
Спасенная из бетонной западни петербургская кошка отправится на ПМЖ в Финляндию
Антимонопольщики нашли новогодний картель в Курортном районе на 65 миллионов рублей
Новая прогулочная зона на набережной Карповки появится в 2020 году
Волшебные новогодние трамваи появятся на улицах Петербурга
Подозреваемого в жестком групповом изнасиловании петербурженки задержали
Житель Архангельска несколько дней держал взаперти и насиловал девушку, которая сошла с ума
Стало известно, куда петербуржцы поедут отмечать новогодние праздники
Смольный решил не проводить парад в честь снятия блокады Ленинграда
24 декабря в Петербурге потеплеет до +5 градусов
В честь 50-летия метро «Московская» выпустили юбилейный жетон
У пассажира Московского вокзала обнаружили корпуса гранат