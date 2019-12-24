Иммерсивное шоу «Вернувшиеся» открыто новогодние сеансы в Петербурге

Накануне Нового года главный иммерсивный спектакль Петербурга «Вернувшиеся» открыл новогодние сеансы. Жители Северной столицы смогут погрузиться в таинственный мир и необычную атмосферу как в преддверии праздника, так и на протяжении всех зимних каникул начиная с 3 января 2020 года.

- «Вернувшиеся» - это единственное настоящее шоу в Петербурге, поставленное по канонам этого театрального направления, а также являющееся номинантом премии «Золотая Маска – 2018». Представление снискала высокую оценку российских и зарубежных критиков, - рассказали организаторы спектакля.

Перед зрителями в 10-ти комнатах развернется необыкновенная, таинственная история

Иммерсивное шоу уникально тем, что зритель здесь не сможет заскучать ни на секунду. Захватывающее действие спектакля происходит в десятках комнат на разных этажах старинного особняка в самом центре Петербурга. При этом зрители, словно безмолвные тени в белых масках находятся внутри представления, могут заглянуть в лица персонажей, детально рассмотреть каждую эмоцию на их лицах, услышать их дыхание.

Это глубокое художественное произведение и в то же время эксперимент по развитию самосознания, где гость взаимодействует с героями и деталями особняка, может увидеть свою жизнь со стороны и испытать сильное личное переживание. Представление начинается в ту самую секунду, когда зритель входит в особняк.

"Вернувшиеся" - это не просто спектакль, а настоящий эксперимент для зрителей

В основу постановки «Вернувшиеся» легла пьеса Генрика Ибсена «Привидения». Ибсен — основатель новой драмы и один из самых востребованных драматургов современности. Петербуржцам представят режиссерскую версию российского хореографа Мигеля.