К юбилею Боярского парфюмер из Петербурга создала духи Д’Артаньяна
Главный мушкетер страны Михаил Боярский отмечает юбилей. 26 декабря артисту исполняется 70 лет. Президент Гильдии парфюмеров придумала для артиста необычный презент, которому Михаил Сергеевич точно пора-пора-порадуется – духи Д’Артаньяна.
«СМЕЛЫЙ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ»
Работа над парфюмом началась еще в 2017 году. Правда, мыслей о приближающемся 70-летии актера тогда не было.
- Д’Артаньян – одна из моих любимых ролей Михаила Боярского. Помню, как у меня была первая пластинка «Голубой щенок», на которой звучал его голос, - вспоминает президент Гильдии Оксана Чернышова. - Глядя на Боярского, мне захотелось сделать смелый, принципиальный, дерзкий аромат. Такой же, как и Д’Артаньян. Чтобы он ассоциировался с мужеством, верностью, отвагой.
Первую версию духов президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова создала в 2017 году.Фото: Олег ЗОЛОТО
В основу духов легли ароматные вещества, которые придали парфюму пылкости и остроты - это лимон, бергамот и грейпфрут. Сердцем аромата, отвечающим за страсть, стала роза и лаванда. Принципиальность и твердость характеризуют древесные ноты: ветивер, гваяковое дерево, кедр. Не обошлось и без мускуса.
- Работа над ароматом ведется годами. Можно потратить много времени, чтобы отточить один парфюм, если он не звучит так, как тебе нравится, - объясняет Оксана Чернышова. – Затем он должен созреть. Это позволит понять, как он меняется, раскрывается. После его нужно заново собрать, при этом убрать лишнее или, наоборот, чего-то добавить.
Аромат ассоциируется с мужеством, верностью, отвагой.Фото: Олег ЗОЛОТО
В ТРЕХ ВАРИАНТАХ
Сейчас «Д’Артаньян» существует в трех редакциях. Оксана Чернышова надеется, что определиться с выбором ей поможет лично Михаил Сергеевич.
- Мне хотелось бы, чтобы он тоже поучаствовал в создании, ведь этого его аромат, - говорит парфюмер. - Он может сам его закончить и выбрать то, что ему ближе.
Особенный восторг у мушкетера должен вызвать флакон, достойный бесстрашного героя. Он выполнен в форме ножны, в которую вставлена золотая шпага. Концепцию придумала известная художница Даша Фурсей, за плечами которой выставки в Париже и Нью-Йорке.
Предполагается, что так будет выглядеть флакон. Фото: соцсети.
Полностью завершить работу авторы «Д’Артаньяна» собираются к 26 декабря. Тиражировать аромат президент Гильдии парфюмеров пока не собирается. Ведь такой Д’Артаньян в стране один.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В преддверии юбилея Михаила Сергеевича захватили предпраздничные хлопоты. Пожалуй, главным событием, приуроченным к этой дате, станет премьера спектакля «В этом милом старом доме». На сцене актер появится вместе со своей женой Ларисой Луппиан. Из-за его плотного графика узнать реакцию актера на такой подарок пока не удалось. Зато сын Боярского задумку оценил.
- Да, ему нужно об этом рассказать. Думаю, папа об этом ничего не знает, но идея интересная, - сказал Сергей Боярский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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