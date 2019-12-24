Писатель Борис Акунин вступился за разрушающуюся усадьбу в Санкт-Петербурге

Активисты бьют тревогу: в поселке Ушково в Курортном районе Санкт-Петербурга разрушается уникальный памятник 19-го века – дача юриста Лудольфа фон-Дорна. Согласно народной легенде, именно он является «предком» детектива Эраста Фандорина, придуманного известным писателем Борисом Акуниным.

ЗАБРОШЕННЫЙ КРАЙ

Когда-то уютная и красивая деревянная усадьба на Приморском шоссе 611а теперь производит гнетущее впечатление. А особенно тягостным оно становится, если подойти поближе – тогда можно различить облупившуюся краску и черные пятнышки гнили на старых досках. В таком состоянии, отмечают градозащитники, дача фон-Дорна пребывает вот уже много лет. И, к слову, не она одна – в Ушково одних только выявленных памятников регионального значения не меньше десятка.

По словам экспертов, дом еще можно спасти - но это потребует серьезных финансовых вложений.

- После Великой Отечественной войны здесь решили делать детскую курортную зону, - рассказывает координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов. – Всю территорию поселка поделили между санаториями и дачами детских садов. Какое-то время эта система вполне успешно существовала, а в начале нулевых начала разваливаться. По разным причинам: какие-то учреждения были ведомственными и закрылись из-за нехватки финансирования, какие-то – наоборот, начали расширяться, построили новые корпуса и забыли о старых. Но результат так или иначе один – деревянным усадьбам в Ушково осталось недолго. И даче фон-Дорна в том числе.

НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ

В 2016-м году комитет государственного контроля, использования и охраны памятников при администрации Санкт-Петербурга провел экспертизу и признал усадьбу объектом культурного наследия регионального значения. Но дальше этого дело по какой-то причине не пошло.

- Сейчас главная опасность – гниение, - отмечает Литвинов. – Из-за того, что усадьба давно никак не используется, ее не отапливают, и от постоянной влажности она понемногу разрушается. Я думаю, ей осталось недолго.

По словам Литвинова, на ремонт усадьбы по самым осторожным прикидкам потребуется около 20 миллионов рублей.

В советские годы в усадьбе располагалось общежитие детского санатория. Санаторий есть и сейчас, но усадьбой, несмотря на наложенные администрацией Санкт-Петербурга обязательства, его руководство не занимается. Фото: terijoki.spb.ru

Между тем, как сообщили «Комсомолке» в КГИОП, у дачи фон Дорна есть владелец – детский санаторий «Чайка». В советское время в усадьбе располагалось его общежитие.

- В 2017 году было утверждено охранное обязательство, - пояснили в ведомстве. – Санаторий должен был провести ремонт и реставрацию усадьбы в соответствии с документацией, согласованной комитетом. Срок, который отводился на все необходимые работы, истек 16 января 2019-го года.

В комитете также уточнили, что о проблеме с усадьбой фон-Дорна знают и в ближайшее время попытаются «принудить» пользователя все-таки исполнить взятые обязательства – составят административный протокол и направят его в суд.

Согласно народной легенде, Лудольф фон-Дорн вполне мог быть родственником детектива Эраста Фандорина. Фанаты даже создали генеалогическое древо, которое это убедительно доказывает. Фото: terijoki.spb.ru

КСТАТИ

На самом деле к «книжному» Фандорину усадьба в Ушково отношения не имеет. Однако фанаты детективной эпопеи уверены в обратном: они даже составили собственное генеалогическое древо сыщика, в котором вывели его происхождение из рода фон-Дорнов. Благодаря стараниям общественности на проблему обратил внимания и сам «создатель» Фандорина Борис Акунин.

- Питерские краеведы пытаются спасти дом, когда-то принадлежавший семейству фон Дорнов, - написал он на своей страничке в Facebook. - И тут, кроме небезразличной мне фамилии, еще целый букет совпадений. Владелец дачи профессор Рудольф фон Дорн, автор книг по правоведению (покончил с собой вследствие мании преследования - прямо "Писатель и самоубийство") был сыном известного востоковеда; двое его сыновей участвовали в русско-японской войне, причем один, поручик Иван фон Дорн, погиб. Жалко, если дом снесут.