Россия – Чехия 26 декабря 2019: Прогноз на матч молодежного чемпионата мира

Прогноз на матч молодежного чемпионата мира Россия – Чехия 26 декабря 2019 – 4:2 (победа сборной России).

Сборная России на 44-м молодежном чемпионате мира попала в «группу смерти». Кроме нашей команды, в ней Канада, США и Чехия. Сомневаться, что вся четверка выйдет в четвертьфинал, пожалуй, не приходится. А вот, итоговое место в группе имеет большое значение. Попасть в четвертьфинале на шведов или финнов, заняв третье или четвертое места, никто не желает – это грозит досрочным завершения турнира.

Впрочем, стартовый матч важен для российской «молодежки» больше с психологической точки зрения. Показать, на что способен новый призыв Валерия Брагина, должен уже стартовый матч. Чехи, да еще на домашнем льду – испытание, которое должен пройти любой фаворит, мечтающий о чемпионском титуле. А других целей Брагин перед своими командами никогда не ставил. Тем более что до золотых медалей с 2011 года «брагинцы» не добиралась. Сейчас у российской сборной, на это есть, пожалуй, лучшие шансы за долгий период.

Сильная вратарская линия, на удивление для российского хоккея крепкая оборона, и атака, которую возглавляют несколько потенциальных звезд.

Впрочем, и у чехов – команда, способная на прорыв. Особенно, при поддержке родных стен. Болеть за свою сборную в стране вкусного пива умеют, и умеют очень хорошо. Могут, и с канадцами в шумовом сопровождении посоревноваться. Тем более что на подиум братья-славяне на молодежных чемпионатах мира не могут подняться с 2005 года – гигантский срок для нации, входящей в большую мировую хоккейную шестерку. Лучший результат – четвертое место – был два года назад в Баффало.

Но после многолетнего провала, чехи стабилизировали ситуацию с подготовкой резерва. И, под рукой бывшего игрока НХЛ, главного тренера Вацлава Варады, будет вполне боеспособный состав: вратарь Лукаш Достал, выступающий в элитной финской лиге за «Таппару», нападающие Ян Йеник и Матей Пекар, которые на виду в OHL, Карел Плейчек из чешской «Кометы». Безусловно, усилит команду и Якуб Лауко, выступающий за фарм-клуб «Бостона» «Провиденс» – он примет участие в уже третьем молодежном чемпионате мира.

Не стоит забывать, что игры с чехами нашей сборной всегда даются непросто, а тем более на площадке соперника. В пяти последних матчах молодежных чемпионата мира мы выиграли у чехов только один раз в основное время. Поэтому на разгром надеяться не приходится. И, все-таки, талант Романова, Денисенко и Подколзина, должен стать определяющим фактором. Но победу придется выбивать с боем.