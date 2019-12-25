Вот где прячется зима: в Петропавловской крепости открылся фестиваль ледовых скульптур

В работе над экспозицией фестиваля ледовых скульптур ICE FANTASY - 2020 в Санкт-Петербурге принимают участие лучшие в России и в мире мастера — призеры и победители различных международных соревнований, проходящих в Бельгии, Франции, Германии, Китае и других странах.

В холодильнике площадью в 1000 м² собрались настоящие ледяные энтузиасты.Фото: Артем КИЛЬКИН

Внутри шатра-холодильника поддерживается постоянная температура – 6 градусов и кажется, что это единственное место в Петербурге, где в конце декабря можно ощутить зимнюю прохладу. Весь лед производится в специальных морозильных машинах.

Только люди, по-настоящему увлеченные своим делом, способны вкладывать свой талант в работу с таким хрупким и недолговечным материалом, как лед.Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый год организаторы выбирают новую тему, которая определяет общее направление для скульпторов. На этот раз ледовая фантазия перенесет зрителей в невероятный мир, который не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей, потому что героями фестиваля в этом году станут животные.

Процесс заготовки льда начинается еще с конца лета и заканчивается перед самым открытием.Фото: Артем КИЛЬКИН

Внутри шатра оживают ледяные жирафы в натуральную величину, сказочные олени, грациозный снежный барс, устрашающий гигантский тарантул, очаровательные петербургские коты и множество других зверей.

На каждую скульптурную композицию уходит не менее двух недель работы. А для более детальной проработки, иногда требуется и три недели.Фото: Артем КИЛЬКИН

В самом центре фестиваля расположится целое подводное царство, хозяйкой которого стала Русалочка. Ее хрустальный замок, окруженный ледяными морскими обитателями.

На фестивале более 20 скульптур, а если посчитать каждый коралл или маленькую рыбку, то только на замке таких скульптур более 200.Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый посетитель может загадать желание и сфотографироваться на ледяном троне вместе с крысами - символом 2020 года.

Когда на улице слякоть и дождь, но все равно хочется зимней сказки.Фото: Артем КИЛЬКИН

В течение всего времени работы фестиваля - до 9 февраля 2020 года - в шатре будет поддерживаться минусовая температура, а ледовые композиции, находящиеся в затемненном пространстве «холодильника», и днем и ночью будут подсвечиваться всеми цветами радуги.

В этом году, на весь фестиваль ушло порядка 230 тонн льда.Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти месяц скульпторы под крышей шатра-холодильника творили, придавая форму ледяным глыбам.

ледяная планета, населённая разными представителями флоры и фауны.Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время проведения фестиваля скульптуры будут понемногу реставрироваться, так как лед «обтачивается» воздухом.

«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» - так звучит тема «ICE FANTASY – 2020».Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРИЦЕНИСЬ!

Стоимость билетов:

Взрослый – 470 рублей,

Детский (от 5 лет) - 370 рублей,

Льготный (учащиеся, студенты, пенсионеры) – 370 рублей.

Для многодетных семей предусмотрены дни бесплатного посещения. Даты будут сообщены позднее.