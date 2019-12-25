2019-12-26T17:29:30+03:00
Экономика

Зачем фермерам объединяться в кооператив

Выясняем, почему «здоровому» мясу так сложно попасть на прилавки магазинов
Александра СУРИС
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У Дмитрия Сидоренкова своё крестьянское хозяйство в Ленинградской области.У Дмитрия Сидоренкова своё крестьянское хозяйство в Ленинградской области.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Фермерские хозяйства часто проигрывают борьбу за покупателя крупным производствам. Конечно, удобно заскочить за мясом или птицей в ближайший супермаркет, схватить знакомый продукт из морозильника и сэкономить время. Но если бы рядом с заводскими упаковками лежали еще и «крестьянские»… Кто знает, какую из них в итоге выбрал бы покупатель, заботящийся о здоровом питании.

ЛЮДИ ДЕЛА. Фермер Дмитрий Сидоренков

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Так сложилось, что приобрести продукцию фермерских хозяйств гораздо сложнее. И это одна из основных «головных болей» сельскохозяйственников. Как они живут в условиях современного рынка и чем их поддерживает государство, обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» с директором крестьянского хозяйства «Русь», исполнительным директором кооператива «Фермеры Ленинградской области» Дмитрием Сидоренковым.

- Реализация - проблема всех фермеров, - признает Сидоренков. - Продукцию либо забирают оптовики, но это капля в море, либо надо как-то попасть в ритейл. Для этого необходимо пройти сложные процедуры, а это существенные расходы. С фермерскими магазинами та же история: нам надо объединяться, чтобы они появились.

Свой кооператив областные фермеры создали в ноябре этого года. Обещают, что пользу от сотрудничества крестьянских хозяйств области получат и потребители: и в цене, и в доступности.

- Объединившись, мы сокращаем затраты и можем в том числе создать свою розницу, - объясняет Дмитрий Сидоренков. - Конечно, это произойдет небыстро. Но в таком магазине будет широкий ассортимент - овощи, фрукты, рыба, мясо, птица. Все, что выращивается в Ленобласти. Между прочим, у наших фермеров есть и осетрина, и сомики, которые не представлены широко в торговле.

Дмитрий напоминает: процессы объединения в сельском хозяйстве - общепринятая международная практика. Во всех развитых странах сельское хозяйство чувствует себя неплохо благодаря кооперации и помощи государства.

- Помощь государства и у нас существенна, - рассказывает Дмитрий. - Так, подготовить бизнес-план нам помог Фонд поддержки предпринимательства. Кроме того, фермеры принимали участие в сколковской программе бизнес-акселерации. Это было очень эффективное для нас обучение, в котором были задействованы и власти региона. Порядка 60 человек получили солидную бизнес-образовательную практику и каждый открыл новую веху в развитии своего дела.

По словам Сидоренкова, на этом поддержка государства не закончится.

- В 2020 году нам тоже обещают помощь, - рассказывает Сидоренков. - Хотелось бы, чтобы в дальнейшем государство создавало для крестьянских хозяйств крупные инфраструктурные проекты. Например, сейчас нам очень не хватает большого цеха по переработке и упаковке. Вот бы открыть такой и отдать в аренду фермерам. Если бы в каждом регионе, где есть какое-то производство, с помощью государства создавались цеха кластерного типа, которые бы соответствовали всем санитарным и экологическим нормам, нам было бы намного легче.

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СПРАВКА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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