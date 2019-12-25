Петербург поможет Москве с цифровизацией

Цифровой лидер

Петербург одним из первых начал движение в сторону цифровизации, а сегодня входит в тройку регионов - лидеров по этому направлению. Добиться таких успехов город смог в том числе и благодаря работе председателя Комитета по информатизации и связи Дениса Чамары. За время его службы развивались значимые для города сервисы - от записи детей в детские сады и школы до обеспечения безопасности. Так, было запущено приложение «Безопасный Санкт-Петербург», которое является частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Заработал один из элементов «Умного города» - технология компьютерного зрения и распознавания лиц на камерах городской системы видеонаблюдения. Постоянно совершенствуются порталы «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге» и «Наш Санкт-Петербург».

Все эти новшества сделали жизнь горожан заметно удобнее и безопаснее, а достижения Санкт-Петербурга в области развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий были неоднократно отмечены руководством города, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также наградами всероссийских и зарубежных премий и конкурсов.

Личные заслуги

Денис Чамара проработал в Комитете по информатизации и связи 19 лет, пройдя путь от простого специалиста до председателя. Опыт и заслуги петербургского управленца в области информатизации и цифровизации не раз отмечали эксперты - Денис Чамара получил главный приз в номинации «IT-Лидер регионального и муниципального управления».

В этой номинации второй год подряд награду получали специалисты, внедряющие новые концепции, технологии, участвующие в реализации инновационных проектов и внесшие выдающийся вклад в развитие региона или муниципалитета. Получение главного приза в этой номинации свидетельствует о высоком качестве внедрения цифровых технологий и информатизации мегаполиса, неуклонном многолетнем развитии информационных технологий в нашем городе, ведущих к кардинальному улучшению повседневной жизни петербуржцев.

Также при непосредственном участии Дениса Чамары в Санкт-Петербурге в 2018 и 2019 годах были успешно проведены I и II Петербургский цифровой форум. Организатором выступило правительство Санкт-Петербурга при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

НА ЗАМЕТКУ

Чем может гордиться Петербург

- На премии «Цифровые вершины - 2019» Санкт-Петербург одержал победу в номинации «Цифровой регион», а также стал лауреатом номинации «Лучшее мобильное приложение для государственных сервисов».

- Мобильное приложение портала «Петербургское образование» стало лауреатом премии «Цифровые вершины - 2019». Оно предоставляет удобный для родителя доступ к отметкам, расписанию уроков, домашнему заданию, графику посещения ребенком школы. Приложение разработано Комитетом по информатизации и связи совместно с Комитетом по образованию.

- В 2019 году на VII Всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2019» Санкт-Петербург в очередной раз стал призером: в основной номинации «Безопасная городская среда» петербургские проекты «Портал «Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга» и «ГИС «Инженерно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» заняли второе и третье место соответственно.

- Лауреатами дополнительных номинаций стали проекты «Оценка, планирование и повышение «цифровой зрелости» государственных (муниципальных) услуг региона» и автоматизированная система «Региональный центр управления транспортом». Эти системы разработаны Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром - предприятием, подведомственным Комитету по информатизации и связи.

- 9 апреля 2019 года в Женеве в рамках WSIS Forum 2019 состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса World Summit On The Information Society 2019. Портал «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга», разработанный Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром совместно с Центральной городской публичной библиотекой имени Маяковского, победил в категории «Доступ к информации и знаниям».