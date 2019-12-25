Метровых крыс-гигантов завел у себя дома зоолог из Ленобласти

Гигантские крысы существуют. И не в фильмах ужасов, а в реальности. Они называются «гамби», живут на Африканском континенте, используются местной армией в обезвреживании мин и могут вырастать до метра в длину – вполне сравнимо с размерами какой-нибудь небольшой собачки. В России в домашних условиях этих животных практически не содержат. Одно из немногих исключений – Марина и Евгений Рыбалтовские из города Всеволожск в Ленинградской области.

В ПОИСКАХ ГРЫЗУНА

- Если этот зверь укусит вас за палец – поверьте, будет больно, - с порога предупреждает Евгений Рыбалтовский.

Несмотря на размеры, гамбийские крысы - очень дружелюбные существа. И очень полезные - так, например, в Африке их используются для разминирования территорий.Фото: Артем КИЛЬКИН

У гамбийских крыс удивительно мощные челюсти. Они способны прогрызть насквозь даже дерево и алюминий. Поэтому держать их нужно только в прочных металлических клетках с толстыми прутьями.

Завести такого питомца, пожалуй, мало кто решится. Но у супругов Рыбалтовских к ним, можно сказать, профессиональный интерес. Евгений – ученый-зоолог, Марина – фотограф-анималист.

- Мы в течение многих лет работали с экзотическими видами животных по всему миру, - рассказывает Евгений. – У нас даже была специальная лицензия на получение таких зверей. Конкретно гамбийских крыс мы искали, наверное, лет семь. Нашли в итоге в 2015 году у немецкого заводчика – ближе не оказалось.

Хотя "гамби" внешне почти ничем не отличаются от обычных крыс, на самом деле они ближе к хомякам - даже умеют складывать еду в защечные мешки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Покупка самца и самки обошлось супругам примерно в 700 евро – 50 тысяч рублей на наши деньги.

- На тот момент мы были единственными обладателями гамбийских крыс в стране, - отмечает Евгений. – Все те особи, которые сейчас содержатся в зоопарках – например, в Иркутске и Москве – и живут у частных владельцев, это потомки наших Барона и Аллы.

УСТРОИТЬ ХАОС

Девочка-гамби может рожать всего по два детеныша два раза в год. Удивительно, но спрос на малышей довольно высокий: у Рыбалтовских их покупали не только зоопарки, но и простые люди. Правда, довольно состоятельные, ведь цена одного детеныша – 25 тысяч рублей.

- Мы часто слышим: «вот, завели каких-то страшил, сейчас они убегут, размножатся, и всем придет хана», - рассказывает Евгений. – Но чтобы самка гамби родила, нужно так исхитриться, такие условия для нее создать – словами не опишешь.

Евгений и Марина Рыбалтовские - опытные специалисты по экзотическим видам. Дома у них целый зоопарк - от дикобразов...Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато в питании гигансткие крысы очень непривередливы. Несмотря на внушительные размеры, едят они на удивление мало. В день им хватает всего около 150 граммов корма – это меньше одного граненого стакана. Количество, впрочем, с лихвой компенсируется разнообразием: питомцы Рыбалтовских (кроме Барона и Аллы у них живет еще парочка их детей Викинг и Тяпа) получают на обед по 12-15 видов продуктов за раз – от хурмы и тыквы до орехов, вареных яиц, каш и сверчков. Но на самом деле, все это вовсе не обязательно – просто супруги балуют своих питомцев.

Если заняться дрессировкой, то из гамби может получиться очень милый домашний питомец. Эти крысы узнают своего хозяина, отзываются на свою кличку, а некоторые американские заводчики даже приучают их ходить в туалет в унитаз. Но если оставить «невоспитанного» питомца без присмотра – то жди беды.

...до ручных обезьян.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас как-то ночью сбежала одна крыска, - вспоминает Марина. – За несколько часов она ухитрилась перегрызть несколько шлангов и прогрызть гипсокартоновое покрытие стены на кухне. А у знакомых гамби из интереса перегрыз водопроводные трубы и устроил потоп. Так что справиться с таким зверьком может не каждый.

КСТАТИ

В Африке гамбийские крысы используются в программе по разминированию территорий. Они дешевле и проще в содержании, чем служебные собаки, обладают феноменальным нюхом и при этом достаточно легкие, чтобы мины под ними не детонировали. Кроме того, сейчас африканских гигантов пытаются использовать в тестировании тяжелых заболеваний – уже доказано, например, что они способны по запаху распознавать туберкулез и некоторые формы онкологии.