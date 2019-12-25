Двухметровую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг

Самая большая открытка для Дедушки Мороза наконец-то отправилась в Великий Устюг. Поздравительную карточку высотой два метра для старца смастерили дети из Петербурга. На создание поделки рекордных размеров ушел почти месяц.

"ОСТАВАЙСЯ ТАКИМ ЖЕ КРЕПКИМ"

Работать над открыткой юные петербуржцы начали 1 декабря. Главным героем композиции, что символично, стал Дедушка Мороз. Он пришел на праздник и случайно уронил мешок с подарками. В разные стороны разлетаются конфеты, игрушки, шарики и другие подарки.

На создание открытки ушел почти месяц. Фото: соцсети.

- Последние штрихи мы сделали вчера, 24 декабря. Над открыткой поработали 70 детей. Писали они маслом на большом холсте. Это же титанический труд, - рассказывает автор проекта Валерия Лошак. – Встречались мы каждый понедельник. В этот день проходят благотворительное занятие в моей студии, на которое может бесплатно прийти любой ребенок. Внутри они писали свои пожелания. Кто-то желал дедушке здоровья и «оставаться таким же крепким», кто-то просил подарки. Присоединились даже родители.

Вес поделки около 30 кг.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вес поделки – около 30 кг. Такую в почтовый ящик не положишь. Поэтому днем 25 декабря к дверям художественной студии подъехал синий грузовик «Почты России». Чтобы открытка добралась до Великого Устюга в целости и сохранности, ее обернули защитной пленкой. В правом углу «конверт» украсила самодельная почтовая марка с изображением новогоднего волшебника.

Последние минуты в студии.Фото: Олег ЗОЛОТО

СТАНЕТ ЭКСПОНАТОМ

О подарке, который подготовили ему петербуржцы, Всероссийский Дед Мороз уже знает. Он приезжал в город, чтобы зажечь елку на Дворцовой площади. Однако вручить открытку старцу не получилось из-за плотного графика.

- Мы знаем, что у Деда Мороза есть музей. Открытка станет одним из экспонатов. Детки, которые участвовали в создании, смогут ее там увидеть, - рассказала Валерия Лошак.

Автор проекта - художница Валерия Лошак.Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие дни яркому подарку предстоит преодолеть чуть больше тысячи километров. Из мастерской открытку отправили в сортировочный цех Петербурга. Оттуда, на специальной почтовой машине, она уедет в Вологодскую область.

- Там мы ее еще раз отсортируем и довезем напрямую в резиденцию Деда Мороза, - уточнила руководитель направления по внешним коммуникациям регионального отделения «Почты России» Ксения Грауверг. - К адресату открытка придет в канун Нового года.

КСТАТИ

Открытка - это не единственный сюрприз, подготовленный ребятишками. Еще одним подарком Валерии и ее учеников стал новогодний шар, который они сваляли из шерсти.

Вот такой получился новогодний шар. Фото: соцсети.

Правда, такую игрушку вряд ли выдержит хоть одна елочка. Диаметр шарика около 1,2 метра.