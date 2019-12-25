2019-12-25T18:50:16+03:00
Общество

До конца года снега не будет: Синоптики рассказали, когда ждать настоящую зиму в Санкт-Петербурге

Между тем декабрь 2019-го может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений - в городе уже цветут цветы, и летают бабочки
Сергей ВОЛЧКОВ
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Декабрь зимней погодой нас уже не порадует. А вот на январь вполне есть надежда!Декабрь зимней погодой нас уже не порадует. А вот на январь вполне есть надежда!Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вот уже который день в Санкт-Петербурге царствует аномальная зима. В садах и парках распускаются цветы, на деревьях набухают почки, а в квартиры горожан залетают раньше времени проснувшиеся бабочки. Северная столица, говорят специалисты, уверенно идет на рекорд: декабрь 2019-го года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений – с 1880-го года.

ЦВЕТЫ ПОД ДОЖДЕМ

По словам доктора географических наук, профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, бесконечные дожди и постоянный «плюс» в наш город принесли циклоны, зародившиеся в Норвежском море. С начала декабря их через Санкт-Петербург прошла целая вереница – не меньше шести. Причем временами атмосферные фронты подходили друг к другу настолько близко, что, фактически, сливались в один.

В Ботаническом саду Петра Великого растения перепутали времена года. Зацвели, например, жимолость... Фото: пресс-служба Ботанического сада

В Ботаническом саду Петра Великого растения перепутали времена года. Зацвели, например, жимолость... Фото: пресс-служба Ботанического сада

- В результате весь месяц у нас были положительные температуры, значительно превышающие норму – порой на восемь-девять градусов, - отмечает Малинин. – Если в последнюю неделю ничего не изменится – а так, скорее всего, и произойдет – у нас будет очередной рекорд, на этот раз исторический: самый теплый декабрь за последние 139 лет.

Аномальная зима «сломала» природные циклы. На деревьях набухают почки, в садах и парках распускаются цветы. Так, по словам петербуржцев, недавно в Ломоносове неожиданно зацвели фиалки и анютины глазки, в парке Монрепо – безвременники, а в самом Санкт-Петербурге в районе Петергофского шоссе – одуванчики.

- У нас в Ботаническом саду, например, раскрылись почки у сирени, - рассказывает руководитель фенологического центра Ботанического института Павел Лебедев. – Правда, до цветов, я думаю, дело не дойдет – для этого на улице все-таки недостаточно тепло.

По словам Лебедева, волноваться за растения, «перепутавшие» времена года, не стоит.

- У деревьев, например, как раз на случай внезапной оттепели есть так называемые «спящие почки», - отмечает наш собеседник. – Их может быть до 90 %. И вот они-то как раз в рост не трогаются, благополучно «спят» до самой весны. Другое дело, что если вдруг ударят морозы, погибнут молодые побеги. А значит, дерево, когда наступит время, принесет меньше плодов. Но, опять же, не сильно меньше – возможно, процентов на десять.

...и калина Фаррера. Фото: пресс-служба Ботанического сада

...и калина Фаррера. Фото: пресс-служба Ботанического сада

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Ну а если распустившимися в декабре цветами вас уже не удивить, держите следующую новость: из-за потепления в Санкт-Петербурге… вновь появились бабочки. Они залетают в окна квартир и сидят на ветках деревьев. Фотографиями «оживших» насекомых жители и гости города делятся в социальных сетях.

- Этого можно было ожидать, - констатирует специалист по бабочкам Екатерина Богданова. – Многие виды бабочек, обитающих в России, с наступлением холодов отправляются на «зимовку» - забираются в укромные места, оборачивают тельца крыльями и впадают в анабиоз. А весной, когда температура повышается, пробуждаются ото сна. В этом году, как видите, получилось так, что температура повысилась раньше времени – это и спровоцировало их «пробуждение».

По словам Богдановой, участь проснувшихся в декабре бабочек печальна: они погибнут либо от холода, когда все-таки ударят морозы, либо от голода.

Аномальная оттепель разбудила бабочек. Правда, долго они не проживут - их погубят холод и голод. Фото: vk.com/eighteenspb

Аномальная оттепель разбудила бабочек. Правда, долго они не проживут - их погубят холод и голод. Фото: vk.com/eighteenspb

- Если вы увидите бабочку на улице или в квартире, можете попытаться ее спасти, - отмечет эксперт. – Для этого ее нужно согреть и напоить водой с разведенной в ней капельной меда. При условии достаточного питания и тепла бабочка способна прожить у вас до нескольких месяцев.

ГОЛОДНЫЕ ВРЕМЕНА

Сказалась аномальная зима и на животных и птицах. Так, в традиционное путешествие на юг «забыли» отправиться лебеди, утки и гуси – их до сих пор без труда можно встретить на петербургских прудах и озерах.

- Нельзя сказать, что это какое-то совсем уж необычное явление, - констатирует руководитель центра реабилитации диких животных «Сирин» Ксения Михайлова. – У нас специфический климат, незамерзающей воды зимой много, так что периодически случается так, что перелетные птицы остаются. Настанут холода – они спокойно отправятся в путь. Так что погодные аномалии на них никак не скажутся.

Другое дело птицы поменьше: свиристели, снегири и прочие. Их основное зимнее лакомство – ягоды рябины – без мороза закисает. Так что еще неделя-две оттепели – и у птах наступят голодные времена.

Перелетные птицы - например, лебеди и утки - от перепадов погоды зависят мало. А вот птахи поменьше скоро могут остаться без пищи и погибнуть. Фото: Артем КИЛЬКИН

Перелетные птицы - например, лебеди и утки - от перепадов погоды зависят мало. А вот птахи поменьше скоро могут остаться без пищи и погибнуть.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Проблемы начнутся и если вдруг резко ударят морозы, и выпадет снег, - продолжает Михайлова. – В таком случае стоит ждать сокращения численности птиц – и при том довольно серьезного.

ЦИКЛОН ЗА ЦИКЛОНОМ

Впрочем, не все живые существа страдают от погодных аномалий. В соседней Карелии, например, наступило раздолье для волков – с одной стороны, нет глубокого снега, в который проваливаются лапы, с другой – отлично видны успевшие перелинять зайцы. А в Олонецком районе охотники наткнулись на следы медведя-шатуна.

- Скорее всего, подмочило берлогу, вот он и вылез, - рассказывает главный охотовед Карельской общественной организации охоты и рыбалки Виктор Трепалин. – Но это пока что единичный случай. Хотя если еще недели две продержится такая же погода, как сейчас, не исключено, что медведи начнут просыпаться уже массово.

В Карелии оттепель разбудила медведей. Пока охотники заметили только одного - но если плюсовая температура продержится еще неделю-другую, их станет намного больше. Фото: Максим ШИПЕНКОВ

В Карелии оттепель разбудила медведей. Пока охотники заметили только одного - но если плюсовая температура продержится еще неделю-другую, их станет намного больше.Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Словом, погода чудит и останавливаться пока не собирается. По словам Валерия Малинина, аномальная оттепель продержится как минимум до начала следующей недели – и только в новогоднюю ночь температура опустится до -4, и пойдет мокрый снег.

- Зима же должна начаться где-то с третьего января, - констатирует эксперт. – По крайней мере среднесуточная температура станет отрицательной и будет колебаться, по предварительным прогнозам, от -5 до -8 градусов.

По словам специалистов, постоянный дождь, слякоть под ногами и минусовая температура - последствия целой вереницы циклонов, которые пришли в Санкт-Петербург из Норвежского моря. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам специалистов, постоянный дождь, слякоть под ногами и минусовая температура - последствия целой вереницы циклонов, которые пришли в Санкт-Петербург из Норвежского моря.Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ

Андрей Киселев, Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук:

- В целом, нельзя сказать, что эта зимняя оттепель – событие, из ряда вон выходящее. Скажу даже больше: она вполне укладывается в общие климатические тенденции. Не секрет, что климат на планете становится теплее год от год. И то, что сегодня считается температурными рекордами, через несколько десятков лет, скорее всего, станет нормой. Существует версия, что к концу столетия средняя температура повысится на три, четыре и даже на шесть градусов – в масштабах Земли это, поверьте, очень много. Так что стоит наслаждаться любыми, пусть даже самыми редкими, зимними деньками – вполне возможно, что уже в течение нашей с вами жизни они прекратятся вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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