2019-12-25T19:49:03+03:00
Общество

Письмо жены Пушкина продают по цене автомобиля

Коллекционеры представляют лот, как один из самых ценных
Алиса ИНЯХИНА
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Портрет Натальи Гончаровой кисти А. Брюллова. Фото: wikipedia.org/общественное достояние.Портрет Натальи Гончаровой кисти А. Брюллова. Фото: wikipedia.org/общественное достояние.
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Письмо Натальи Гончаровой, супруги главного русского поэта Александра Пушкина, выставлено на торги. Как сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд», четыре страницы рукописного текста на русском и французском языках адресованы подруге Гончаровой Елизавете Брискорн. Письмо датировано 1832 годом, также оно имеет экспертное заключение от Российской государственной библиотеки им. Ленина. Стартовая цена лота – 700 тысяч рублей.

- Естественно, все, что связано с именем Александра Сергеевича Пушкина и его семьи, чрезвычайно ценно, - рассказал «Комсомолке» генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. - В советское время большинство из подобного рода материалов оказывалось в музеях, архивах, библиотеках, и поэтому на свободном коммерческом рынке таких вещей очень мало. И появление такого большого письма на четырех страницах, написанного рукой Натальи Николаевны Гончаровой, конечно, придает этому событию историческое значение – и коллекционное, и литературное.

Собственноручное письмо Натальи Николаевны Гончаровой — жены Александра Пушкина, адресованное Елизавете Федоровне Брискорн. Дат. 10 июля 1832 г. Фото: Сайт аукционного дома «Литфонд».

Собственноручное письмо Натальи Николаевны Гончаровой — жены Александра Пушкина, адресованное Елизавете Федоровне Брискорн. Дат. 10 июля 1832 г. Фото: Сайт аукционного дома «Литфонд».

Интерес к письму могут проявить музеи, кто как не они заинтересован более других в сохранении наследия. Однако здесь могут возникнуть финансовые трудности, ведь что по карману частному коллекционеру, не всегда подъемно для государственной структуры. И побороться за такой уникальный экспонат, по традиции, могут две столицы – и в Санкт-Петербурге, и в Москве есть музеи, связанные с именем поэта.

В аукционном доме назвали цену в 700 тысяч рублей «привлекательной». По словам гендиректора, сейчас трудно предсказать, насколько дорого удастся продать письмо, однако было бы приятно, если бы оно вернулось в Санкт-Петербург.

- По поводу возвращения реликвии, здесь, наверное, нужно говорить с пушкинскими музеями – музеем-квартирой на Мойке, в первую очередь, - отметил в беседе с «КП» литературный критик Николай Александров. - Вполне возможно, что на это письмо могут претендовать и другие – государственный музей им. А. С. Пушкина в Москве, например. Учитывая, что один из его филиалов – это дом поэта на Арбате, который непосредственно связан с Натальей Гончаровой, хоть и в более ранние годы, интерес с их стороны не исключен. Но, увы, музеям возвращать такие вещи удается совсем нечасто.

Особую ценность письму, по словам литературного критика, придает то, что уцелевшие экземпляры эпистолярного жанра руки Гончаровой при жизни мужа можно пересчитать по пальцам.

- Мы знаем, что ее ответных писем Пушкину не сохранилось практически вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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