Гатчинский район - развитие в диалоге с жителями

- Два месяца вы в должности главы администрации Гатчинского района. Какие приоритеты для себя обозначили, на чем сделаете акцент на ближайшую перспективу?

- Конечно, это был крутой поворот на моем профессиональном пути. Успокаивало то, что я возвращаюсь домой, на родную гатчинскую землю. За это время нужно было вникнуть в ряд самых разноплановых вопросов, выстроить эффективный диалог с органами местного самоуправления, общественностью, жителями. Я рада, что получила большой отклик от гатчинцев, которые активно пишут в социальных сетях, общаются напрямую. Впереди большая и ответственная работа, но я уверена, что совместными усилиями, единой командой мы добьемся поставленных целей и задач.

- В этом году Гатчину включили в число пилотов по реализации проекта «Умный город».

- Да, и в связи с этим открылись новые перспективы, в частности, это позволит внедрить в городское хозяйство технологичные решения по цифровизации. В январе мы должны запустить онлайн-платформу «Активный горожанин» для взаимодействия с жителями, она позволит выстроить конструктивный диалог с гатчинцами, а также отразить в единой системе актуальную информацию, карты, документы и сведения о сфере ЖКХ, градостроительстве, благоустройстве и прочем. Также в следующем году мы планируем установить в городе 26 смарт-павильонов автобусных остановок. Жители сами определят, где они видят умные павильоны и какой в них должен быть функционал. Кроме того, на рассмотрении такие проекты, как умный домофон с возможностью подать сигнал в единую диспетчерскую службу, светофоры, регулирующие дорожный трафик, и другие.

- Как вы видите развитие города - наука, культура и туризм или, может, спортивная столица?

- Гатчина - уникальный город Ленинградской области в том плане, что имеет сразу несколько векторов развития. Конечно, в первую очередь оно связано с мировой наукой. Уже в этом году НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ завершил первый этап энергетического пуска реактора ПИК, что позволит проводить в городе уникальные научные исследования в области фундаментальной физики. Конечно, нельзя представить Гатчину без дворцово-парковых ансамблей, это культурные и туристические доминанты, которые притягивают сотни тысяч туристов ежегодно. Сегодня наша задача - оказать всяческое содействие для восстановления и развития Приоратского парка. Нельзя не сказать и о спорте. Высокие достижения наших школ и тренеров, заслуженных атлетов давно завоевали нашему городу славу спортивной столицы. Теперь нам необходимо решить вопрос с инфраструктурой, чтобы спорт стал более доступным. Мы строим бассейн, приступаем к реконструкции стадиона «Спартак» и рассчитываем, что именно у нас будет базироваться областной футбольный клуб, проектируем ледовую арену и планируем футбольный манеж.

- Как проходит в районе «мусорная реформа»? Каковы планы относительно полигона «Новый Свет ЭКО»?

- В ноябре во всей Ленинградской области вступили в силу новые правила по обращению с твердыми коммунальными отходами. Основным перевозчиком стало АО «Автопарк № 1 - Спецтранс». Гатчинский район оказался плохо готов к реформе: низкий процент заключенных договоров с регоператором, сложности в обустройстве контейнерных площадок в частном секторе. Планомерно эти вопросы решаем. Что касается полигона «Новый Свет ЭКО», то в настоящий момент полигон готовится к рекультивации.

- Каковы приоритеты районного бюджета - 2020?

- Бюджеты Гатчинского района и города Гатчины сбалансированы по отраслям и направлениям, предусмотрены все расходы на выполнение текущих расходных обязательств, на обеспечение реализации муниципальных программ. Сохранены все принятые социальные обязательства, вместе с тем аккумулированы средства на развитие города - на проектирование и строительство новых объектов. Одним из определяющих направлений формирования бюджетной политики является участие Гатчинского района в национальных и федеральных проектах. Всего район участвует в шести проектах, на реализацию которых в этом году предусмотрено из федерального и областного бюджетов порядка 214 миллионов рублей и из местного бюджета почти 36 миллионов рублей. Доходы районного бюджета прогнозируются в объеме 6,5 млрд рублей, городского - 1 млрд рублей.

- Что пожелаете жителям в новом году?

- Для каждого Новый год - это по-своему волшебный и добрый праздник. Мы в ожидании чуда встречаем его в кругу родных и близких. Желаю всем жителям Гатчинского района, чтобы 2020 год принес в ваши дома тепло, уют, гармонию, чтобы сбывались ваши самые заветные мечты, чтобы были силы, здоровье и стремление достигать новых целей. С наступающим Новым годом, дорогие гатчинцы! С новым счастьем!