Россия - Чехия 26 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею

Добрый день, дорогие друзья! Зима пока не начинается, но главный предвестник Нового года – уже дает о себе знать. В четверг, 26 декабря 2019 года, в двух городах Чехии – Остраве и Тршинеце – стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. И начинает его сборная России сразу матчем против хозяев турнира. Испытание очень сложное. При своих трибунах чехи способны прыгнуть выше головы, тем более что они уже давно не попадали на пьедестал молодежных первенств.

Но вряд ли даже такой соперник способен испугать нашу команду. На старт МЧМ она выходит одним из главных фаворитов, и даже просто попадание в финал для нынешнего состава – нельзя считать задачей-максимум. Первоцель – борьба за чемпионский титул.

Силу российской «молодежки» недавно испытали на себе в контрольных матчах сборные Казахстана и Словакии. Первого соперника подопечные Валерия Брагина «разнесли» 5:0, второго – 9:1!!! Голевое пиршество россияне готовы продолжить и уже на старте официальной части чемпионата!

Прогноз на матч Россия – Чехия 26 декабря 2019

У сборной России более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча Россия – Чехия 26 декабря 2019

Матч Россия – Чехия 26 декабря 17:00 по московскому времени

Где смотреть матч Россия – Чехия 26 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия – Чехия можно посмотреть 26 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча Россия – Чехия 26 декабря 2019

Трансляция матча Россия – Чехия 26 декабря 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 17:00 по московскому времени.