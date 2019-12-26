2019-12-26T14:08:09+03:00
Происшествия

В Карелии сняли на видео жестокое избиение девушки-инвалида на глазах у ребенка

Две приятельницы били беззащитную жертву руками и ногами из-за спора о судимости отца малыша [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Девушке 17 лет, это она на видео избивает подругуДевушке 17 лет, это она на видео избивает подругуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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"Вот если ты сейчас правильно не ответишь, я тебя ... [побью]. За что сидел он, отвечай?". Разборки в стиле закоренелых уголовников произошли в Великом Новгороде в общежитии для сирот. Две девушки поссорились с приятельницей, с которой вместе воспитывались в детском доме. Перепалка быстро переросла в драку на глазах у 3-летнего ребенка. Все происходящее на камеру снимал отец мальчика.

- В Сегеже упыри избили девушку инвалида, которую воспитывает бабушка (является ее опекуном), - рассказал депутат парламента республики Карелия Андрей Рогалевич. - Само избиение произошло 16 декабря в одном из общежитий города и в присутствии маленьких детей. Послушайте как "оператор" комментирует происходящее и с каким наслаждением он это делает.

В карельской Сегеже сняли на видео жестокое избиение девушки-инвалида.Видео: ВК "Плохие новости"

Оператор действительно наслаждается жестоким избиением. Он подогревает разошедшихся подруг, которые ударами по лицу валят девушку на пол и начинают ее пинать по всему телу. Жертва истошно кричит, но это не останавливает нападавших. На заднем фоне слышны крики ребенка, который просит: "Мама, пожалуйста, не надо. Пойдем со мной". Малыш плачет, но мать не обращает на него внимание.

Как выяснилось, сама жертва не стала писать заявление в полицию. Она сейчас находится в больнице, но не из-за побоев. У девушки инвалидность из-за заболевания.

- Девушка - инвалид, избивали ее девушки, которые имеют инвалидность, снимал на видео человек с тем же диагнозом, - пояснил "КП-Петербург" уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев. - Это общежитие, где проживают, в том числе выпускники сиротских учреждений. Девушка, избивавшая подругу, единственная несовершеннолетняя. Ей 17 лет, но у нее уже есть ребенок. Пострадавшей - 23 года. У них регулярно возникают конфликты. Пострадавшая девушка часто приходит в гости, она живет отдельно. Они не очень благополучные люди. Конфликты у них возникали на пустом месте. В данном случае они спорили, если ли судимость у отца ребенка, который снимает все на видео. За медпомощью пострадавшая, как и в полицию, не обращалась. Побои может и были, но нам неизвестно. Крайне сложно сказать, какие травмы она получила.

Сейчас опубликованным видео уже заинтересовались сотрудники Следственного комитета, которые проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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