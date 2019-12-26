2019-12-26T14:16:23+03:00
Политика

«Черная дыра» для НАТО: подводную лодку «Волхов» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Она относится к проекту «Варшавянка» - это одни из самых тихих и скрытных подлодок в мире [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Подлодки проекта «Варшавянка» отличаются высокой скрытностью - из-за этого на Западе для них даже придумали прозвище «Черная дыра». Фото: пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».Подлодки проекта «Варшавянка» отличаются высокой скрытностью - из-за этого на Западе для них даже придумали прозвище «Черная дыра». Фото: пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».
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26 декабря в Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку «Волхов» - многоцелевое судно, предназначенное для Тихоокеанского флота России. Торжественная церемония прошла на заводе «Адмиралтейские верфи».

«Волхов» - уже вторая подлодка проекта 636.3 «Варшавянка». Подводные корабли этого типа отличаются высокой скрытностью - из-за этого на Западе для них даже придумали особое прозвище: «Черная дыра».

Не обошлось и без торжественного перерезания ленточки - событие обязавает. Фото: пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».

Не обошлось и без торжественного перерезания ленточки - событие обязавает. Фото: пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».

- Это уже второй корабль серии, который мы спускаем в год 315-летия завода «Адмиралтейские верфи», – отметил директор предприятия Александр Бузаков. – В ноябре головная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» была продемонстрирована Владимиру Путину, который высоко оценил возможности данного проекта.

«Волхов» планируют передать заказчику уже в ноябре следующего года. Фото: пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».

«Волхов» планируют передать заказчику уже в ноябре следующего года. Фото: пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».

«Волхов» оснащен самыми современными системами навигации и вооружения: мощные двигатели позволяют ему развивать скорость до 20 узлов (27 километров в час), а шесть торпедных аппаратов – уверенно поражать практически любые цели над водой и под водой.

В ближайшие годы на Тихоокеанский флот должны отправиться еще три корабля проекта 636.3. Фото: пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».

В ближайшие годы на Тихоокеанский флот должны отправиться еще три корабля проекта 636.3. Фото: пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».

Передать новую подлодку заказчику планируется уже в ноябре следующего года. На флоте для нее уже подготовили экипаж. В течение нескольких лет следом за «Волховым» сойдут еще три корабля. Два из них получили названия «Уфа» и «Магадан» и сейчас находятся на этапе строительства. Третий – а в серии, получается, уже пятый – пока остается безымянным. В октябре для него только началась резка металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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