Первый номер «Комсомолки» в Новом году выйдет 2 января

До боя курантов остаются считанные дни. Всю неделю вы, дорогие читатели, звоните в петербургскую редакцию «Комсомолки», чтобы узнать: когда выходит последний номер в уходящем году и когда в киосках и почтовых ящиках появится первый номер года Нового?

Отвечаем. Последний номер ежедневной газеты «Комсомольская правда – Петербург» в 2019 году выходит в понедельник, 30 декабря. В этот день он будет доступен как посетителям газетных киосков, так и подписчикам.

Первая «ежедневка» 2020 года увидит свет только после зимних праздников – в пятницу, 10 января. Второй номер газеты «Комсомольская правда – Петербург» появится в почтовых ящиках и на прилавках павильонов с прессой в понедельник, 13 января.

С «толстушкой» немного другая история. Последний номер еженедельника «Комсомольская правда» в этом году уже вышел 25 декабря. Первый номер 2020 года можно будет купить в киосках и магазинах не в среду, как обычно, а в четверг, 2 января. При этом подписчики получат его еще до новогодней ночи – во вторник, 31 декабря. Открыть второй номер «толстушки» покупатели и подписчики смогут также не среду, а в четверг, 9 января.

Редакция газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» поздравляет вас, уважаемые читатели, с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, счастья и, конечно, побольше добрых новостей!