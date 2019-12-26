В Новгородской области мужчине со сломанной рукой поставили диагноз «беременность»

Как известно, великий комик Чарли Чаплин завещал выплатить 1 миллион долларов первому мужчине, кто сможет родить ребенка. И если верить медикам из Новгородской области, получить увесистую сумму мог 53-летний житель Боровичей. Он в ноябре 2018 года сломал руку, но неожиданно увидел в диагнозе: «беременность».

- Диагноз основной: перелом правой лучевой кости со смещением. Диагноз сопутствующий: беременность 27 недель (зачеркнуто карандашом - прим.ред.), - говорится в заключении травматологического отделения Боровичской Центральной районной больницы, выданной мужчине на руки.

Не на ту кнопку нажали, или действительно что было - выясняет Минздрав. Фото: Издание "Подъем"

Сам пациент шум поднимать не стал, однако через год история стала достоянием СМИ. И тут все завертелось. Фотографию с диагнозом стали постить паблики в соцсетях, а люди - потешаться и над врачами и над самим беременным боровичаниным. В итоге дело дошло до Минздрава.

- Да, мы знаем о ситуации. Сейчас информация проверяется, вы же видите, что это год назад произошло, - несколько нервно заявили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства.

В самой больнице прокомментировать скандал не смогли, посоветовав обратиться к заместителю главврача, который пока на рабочем месте отсутствует.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий, однако одно известно точно: беременность не подтвердилась. Иначе житель Новгородской области давно бы уже стал мамой. А это не только миллион долларов от Чаплина, но, возможно, и Нобелевская премия. Боровичи - город маленький. Такое здесь точно бы заметили.