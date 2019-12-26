2019-12-26T16:02:44+03:00
Общество

Фотограф-руфер, упавший с Ростральной колонны в Петербурге, начал ходить

Несмотря на свое тяжелое состояние, Макар продолжает заниматься фотографией
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский фотограф, упавший с Ростральной колонны при попытке сделать кадр, начал ходитьПетербургский фотограф, упавший с Ростральной колонны при попытке сделать кадр, начал ходитьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известный фотограф-руфер, 20 летний Макар Претро, который в ночь на 28 мая 2018 года рухнул с Ростральной колонны в Петербурге при попытке сделать эффектный кадр, встал на ноги и даже делает первые шаги. После падения парень чудом выжил. 43 дня он пролежал в коме, врачи диагностировали у юноши множественные переломы, тяжелую травму головы, субарахноидальное кровоизлияние и множество других травм. По началу медики не давали никаких прогнозов. Однако спустя полтора года лечения, реабилитации, активной борьбы врачей и родственников, Макар начал приходить в создание, а первыми его словами стали «мама» и «кофе».

Макар Претро занимается фотографией с 10 лет и уже успел выставить свои работы в Эрмитаже Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Макар Претро занимается фотографией с 10 лет и уже успел выставить свои работы в ЭрмитажеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ходить без опоры и поддержки пока не может, но есть попытки. Делает более уверенные шаги с ходунками. Оперировавший врач сказал, что Макар самостоятельно будет ходить, но нужно постоянно заниматься, - рассказала «КП-Петербург» сестра фотографа Полина.

Сейчас Макар уже стоит и понемногу ходит, опираясь на ходунки и плечи мамы Фото: Предоставлено "КП"

Сейчас Макар уже стоит и понемногу ходит, опираясь на ходунки и плечи мамыФото: Предоставлено "КП"

В январе 2019 года Макару сделали операцию на голове. Сейчас речь юноши постепенно восстанавливается: он стал более разборчиво и понятно говорить. Остались серьезные проблемы с кратковременной памятью. Но благодаря социализации он развивается и постепенно начинает себя чувствовать здоровым, как раньше.

- Он продолжает заниматься фотографией, что наталкивает на мысли о новых выставках, - поведала о планах девушка. - У него сохранились прекрасное чувство юмора и остроумие. Конечно, это очень радует.

Каждый день юноша проходит реабилитацию, возвращаясь постепенно к нормальной жизни Фото: Предоставлено "КП"

Каждый день юноша проходит реабилитацию, возвращаясь постепенно к нормальной жизниФото: Предоставлено "КП"

Каждый день родные занимаются с Макаром, чтобы вернуть его к нормальной жизни. Уже больше года он проходит непрерывную реабилитацию, которая дает свои плоды. На восстановления могут уйти как десятилетия, так и несколько лет – это зависит только от желания, силы воли юноши и помощи родных. Сестра и мама фотографа каждый день стараются заряжать его позитивом, поддерживать и мотивировать. Это совсем не просто как морально, так и физически. Мама буквально носит его на своих плечах.

Мама Макара каждый день дарит сыну заряд позитива и энергии, вселяя в него силы Фото: Предоставлено "КП"

Мама Макара каждый день дарит сыну заряд позитива и энергии, вселяя в него силыФото: Предоставлено "КП"

- Помощь нужна уже моей маме - полтора года она прикладывает титанические усилия, чтобы поднять своего сына на ноги. Макар держится руками за ее плечи и пытается ходить. Разница в росте существенная, мама маленькая, а брат мало того, что ростом 187, так еще и потяжелее в весе.

Макар не удержался и рухнул с колонны Фото: ЧП Питер

Макар не удержался и рухнул с колонны Фото: ЧП Питер

Сейчас Макару для восстановления в первую очередь нужна психологическая и моральная поддержка, которая будет давать ему новые силы. Также необходима консультация профессиональных физиотерапевтов, которые направят юношу на путь дальнейшего выздоровления.

Юноша снова взялся за фотоаппарат, потому что фотография для него - часть жизни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юноша снова взялся за фотоаппарат, потому что фотография для него - часть жизниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Макар Претро талантливый фотограф. Уже в 18 лет его работы выставлялись в Эрмитаже. Он дважды был назван лучшим фотокорреспондентом Евразии, а в ноябре 2018 года стал членом Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников.

Если вы хотите помочь Макару, можете перевести деньги на счет его матери:

Сбербанк: 4276 5500 4814 9259 (Соловьёва-Претро М.А.).

А также для профессиональной консультации связаться с его сестрой Полиной Претро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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