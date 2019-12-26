В Петербурге полицейские спасли «менялу» на БМВ, которого похитили трое кавказцев с пистолетом

В Петергофе полицейским хватило несколько часов, чтобы найти 44-летнего похищенного "менялу". Мужчина занимался валютными операциями, поэтому часто возился с большой суммой наличных. Об этом узнали четверо уроженце Кабардино-Балкарии, которые и решили заработать. Преступники выследили коммерсанта и установили за ним наблюдение. Похищение произошло ранним утром, когда мужчина садился в свой БМВ.

Преступников нашли через пару часов Фото: ГУ МВД по СПб и Ло

Нападение похитителей попало на записи камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчина выходит из парадной на улице Чичеринской и садится в свое люксовое авто. В этот момент к его машине на скорости подъезжает "Лада". Из нее выбегают четверо уроженцев Кабардино-Балкарии с оружием и бьют "менялу". После чего трое из них садятся в БМВ жертвы и увозят его в неизвестном направлении.

Сейчас задержанных допрашивают Фото: ГУ МВД по СПб и Ло

Полицейские быстро среагировали и тут же стали искать похитителей. Через пару часов трое из них были уже задержаны.

У задержанных изъяли деньги Фото: ГУ МВД по СПб и Ло

- В результате операции «План-перехват» сотрудники полиции Петродворцового района Санкт-Петербурга оперативно задержали злоумышленников, которые могут быть причастны к похищению мужчины, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Полицейские незамедлительно отреагировали на вызов и установили, что похищенный мужчина – 44-летний местный житель, официально нигде не работающий. Со слов жены, он занимается валютными операциями.

Все трое задержаны Фото: ГУ МВД по СПб и Ло

Задержанным от 29 до 30 лет. Похищенный мужчина жив. Полицейские его направили в больницу. Сейчас силовики ищут четвертого нападавшего, который уехал с места преступления на "Ладе". В ближайшее время на задержанных возбудят уголовное дело.

Преступники были вооружены Фото: ГУ МВД по СПб и Ло