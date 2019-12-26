2019-12-26T16:40:00+03:00
Общество

Пулково подготовился к новогодним праздникам

Пассажиры здесь могут не только улететь на отдых, но и совершить доброе дело
Петр КИБЕР
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Ради праздничной атмосферы и соответствующего настроения терминал аэропорта уже успели украсить. Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».Ради праздничной атмосферы и соответствующего настроения терминал аэропорта уже успели украсить. Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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Аэропорт Северной столицы завершил приготовления к зимним праздникам. В дни новогодних каникул из Пулково будут выполняться дополнительные рейсы по популярным направлениям. Так, в период зимних праздников будут возобновлены традиционные новогодние рейсы авиакомпаний Air Serbia, Brussels Airlines, SAS.

На горнолыжные курорты в Зальцбург и Инсбрук можно будет улететь с S7 Airlines, перелеты в Женеву выполнят SWISS и «Россия». Для любителей теплых стран доступны чартеры в Анталью и Стамбул (Турция), Паттайю, Пхукет (Таиланд), Варадеро (Куба), Гоа (Индия), Коломбо (Шри-Ланка), Дубай Аль-Мактум, Шар- джу (ОАЭ), Ла Романа (Доминиканская Республика), Нячанг (Вьетнам), Санью (Китай).

Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Фото предоставлено ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Ради праздничной атмосферы и соответствующего настроения терминал аэропорта уже успели украсить. Над входами в аэропорт в зоне прибытия светятся фигурки снеговиков, а в зале регистрации и в зале международных вылетов стоят две шестиметровые ели. Шары и гирлянды украшают стойки регистрации и внутреннее пространство аэропорта. Светящиеся снеговики-музыканты встречают прибывших пассажиров в залах выдачи багажа.

Даже сайт аэропорта Пулково «припорошили» виртуальным снегом на время новогодних каникул. Однако в Новый год принято не только радоваться и дарить подарки, но также делать добрые дела.

Так, с 25 декабря по 9 января аэропорт Пулково и фонд AdVita проводят совместную благотворительную акцию. В залах внутренних и международных вылетов установлены фотозоны с елками и новогодними шарами. Пассажиры могут купить шар, написать на нем добрые пожелания и повесить на елку или забрать с собой. Все средства за шары аэропорт Пулково уже направил в пользу подопечных фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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