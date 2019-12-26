2019-12-26T18:41:17+03:00
Происшествия

Школьники из Ленобласти два дня уговаривали взрослых спасти собаку, которую живодер выбросил в заброшенный «колодец»

Обессилившую дворнягу в итоге выловили спасатели, а неравнодушных ребят собираются наградить
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Когда за собакой приехали спасатели, она совсем выбилась из сил. Фото: соцсети.Когда за собакой приехали спасатели, она совсем выбилась из сил. Фото: соцсети.
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В Ленинградской области собака едва не умерла в заброшенной башне очистных сооружений. Спасли дворнягу благодаря неравнодушным школьникам. Они рассказали, что таким жестким способом избавиться от пса пытался один из местных жителей.

ВЗРОСЛЫЕ НЕ ВЕРИЛИ

Произошло все в деревне Кисельня Волховского района. Первыми тревогу забили ученики местной школы. Они проходили мимо «колодца» и услышали жалобный стон и лай. Целых два дня они уговаривали взрослых проверить, откуда идут звуки. Однако те лишь отмахивались.

- Никто ребятам не поверил. Да и не хотели, наверное, идти по грязи, - рассказал «Комсомольской правде» в Петербурге глава администрации МО Кисельнинское СП Сергей Белугин. - К счастью, на улице они встретили жительницу соседней деревни Марину Петрову, которая ехала в магазин на велосипеде. Ребята к ней подбежали и обо всем рассказали. Дети знали, что Марина помогает бездомным животным. В итоге они вместе пришли к нам в приемную администрации и попросили о помощи.

Сергей Геннадьевич тут же позвонил спасателям. Те приехали со специальным снаряжением. Собака к тому моменту уже выбилась из сил и замерзла. Настолько, что перестала даже скулить.

Местные жители предполагают, что пса закинули в башню через окно. Фото: соцсети.

Местные жители предполагают, что пса закинули в башню через окно. Фото: соцсети.

- Сотрудники отряда спустились в колодец, - рассказал Сергей Геннадьевич. - Мы замерили глубину – вышло около трех метров. Конечно, у нее не получилось бы выбраться.

НА ДВОРНЯГ ДАВНО ОХОТЯТСЯ

Когда пленница оказалась на свободе, не смогла сделать и шагу. Дрожала, сидя на одном месте, и растеряно смотрела по сторонам. Марине Петровой и школьникам удалось довести ее до места, в котором та живет. Они рассказали «КП», что дома у животного нет. Около трех лет назад кто-то выбросил нескольких щенков в одном из дворов. Там они и обустроились. Местная ребятня и сердобольные жители их подкармливают, но домой не берут.

- Когда собака оказалась во дворе, ее сородичи к ней подбежали и легли с двух сторон. Терлись о бока, пытались ее согреть. Мы бедолагу покормили, в итоге она пришла в себя, - поделился Сергей Белугин.

Дети рассказали, что знают человека, которые пытался убить животное. По их словам, это местные житель, который давно точит зуб на дворняг.

- Он какой-то живодер. Дети рассказывали, что он камнями бросался, гонялся на автомобиле за ними, пытался задавить, - рассказала Марина Петрова. – Один мальчик месяц назад видел, как он тащил эту собаку к башне. Но она тогда укусила его и вырвалась. Что с этим делать – непонятно. Разбираться в никто не будет, потому что нужно опрашивать детей. Они – основные свидетели. Но, естественно, родители этого не разрешат.

Сейчас собакам пытаются найти новый дом или приют. К сожалению, шансы невелики. Они слишком давно живут на улице и бывают агрессивны. Ребятишек, которые не прошли мимо погибающего животного, собираются наградить. Их пятеро, большинство учатся в начальной школе. Самый младший спаситель в этом году пошел в первый класс. Завтра они получат благодарственные письма от администрации поселения.

Школьники из Ленобласти два дня уговаривали взрослых спасти собаку, которую живодер выбросил в заброшенный «колодец».

ИСТОЧНИК KP.RU

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