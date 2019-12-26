Пришел с переломом, ушел беременным: Новгородские врачи поставили 54-летнему строителю неожиданный диагноз

Настоящие чудеса медицины творятся в центральной районной больнице города Боровичи, что в Новгородской области. 54-летний мужчина пришел туда с переломом руки, а побывав на операционном столе, внезапно оказался… беременным. По крайней мере, именно такой «диагноз» проставили врачи ему в справке. О странном казусе в соцсетях рассказала сестра жены «пострадавшего».

СЛОМАЛ РУКУ, ОЧНУЛСЯ «В ПОЛОЖЕНИИ»

Со слов женщины, дело было так: в ноябре прошлого года Семен Степанович (имя изменено – прим.ред.) получил травму на стройке: ему на руку упала бетонная плита. Мужчина обратился в местную ЦРБ. Врачи диагностировали у него перелом лучезапястной кости и отправили на срочную операцию.

Та самая злополучная выписка. В ее подлинности врачи больницы, впрочем, сомневаются - там уже организовано служебное расследование.Фото: СОЦСЕТИ

- Семену скрепили кость металлической пластиной, - рассказала родственница пострадавшего «Комсомолке». – Причем, когда ее сваривали, ухитрились обжечь руку электрическим током, а потом на свежие ожоги наложили лангетку. Конечно, все это в итоге воспалилось, загноилось – пришлось заживлять в домашних условиях.

Но на этом мытарства Семена Степановича не закончились. Спустя год он поехал вынимать из руки пластину – поехал в Новгород, потому что обращаться в районную больницу по понятным причинам больше не захотел. Там-то и открылась жуткая правда: удалять железо нельзя, потому что мужчина… на 27-й неделе беременности. По крайней мере, так было написано в справке, которую ему выдали в ЦРБ после операции. Снизу еще содержалась приписка: «госпитализация для удаления металлоконструкций после родоразрешения». Печать, подпись – все как положено.

Такой диагноз Семена Петровича поставил в затруднительное положение. Во-первых, все сроки для «родоразрешения» давно уже вышли (напомним, злополучную справку ему выписали в ноябре 2018-го), во-вторых, в 54 уже как-то поздновато, а в-третьих… да ну какая беременность, в самом-то деле?!

Интересное положение, ничего не скажешь.Фото: СОЦСЕТИ

«РАССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЖЕТ»

- Поразительно, что никто ничего до последнего не замечал, - признается собеседница «Комсомолки». – Ну ладно, сам не прочитал, но он ведь эту справку принес в поликлинику, ее там подкрепили к карточке.

О случившемся женщина рассказала в одном из городских пабликов. И понеслось – история мигом ушла в народ, разошлась по СМИ – причем не только местным, но и федеральным – и в итоге докатилась до главы областного министерства здравоохранения.

- Мы сами не ожидали такого эффекта, - признается наша собеседница. – Просто хотели посмеяться, поднять немного настроение людям. А хуже всего, конечно, самому Семену пришлось – он-то сам вообще не хотел, чтобы это где-то всплывало. Ему эта огласка, конечно, очень не нравится, он постоянно говорит: «мне что, из города уезжать теперь? Что про меня люди говорить будут?!»

По словам родственницы мужчины, во время операции его еще и "наградили" вот такими ожогами. Заживлять их пришлось в домашних условиях.Фото: СОЦСЕТИ

Между тем в самой больнице уже организовали служебное расследование.

- Вчера эту историю обсуждали на внутрибольничной конференции, - рассказал «Комсомолке» заместитель главного врача «Боровичской ЦРБ» Андрей Шарков. – Запрошена история болезни, будем проверять. Мы пока даже не знаем, подлинная это выписка или нет. Странно все-таки – год человек внимания на этот «диагноз» не обращал, а тут вдруг целый скандал.

Ответить, какое наказание понесут врачи, подписи которых стоят под заключением, если эта история окажется правдой, наш собеседник затруднился.

- Для начала вы скажите мне, какой ущерб получил пациент? – отметил Шарков. – Мне вот непонятно. По-моему, это повод посмеяться – а смех продлевает жизнь.