2019-12-26T19:24:22+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали «раскольникова» который привязал ограбленную пенсионерку к батарее и пустил в квартиру кипяток

Перед этим мужчина ударил 63-летнюю разводным ключом по голове и вколол ей в шею метадон
Петр КИБЕР
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Задержанный мужчина рассказал, как вломился домой к пенсионерке. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОЗадержанный мужчина рассказал, как вломился домой к пенсионерке. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Петербургские полицейские раскрыли жестокое ограбление 63-летней пенсионерки, которую грабитель избил, привязал к батарее и попытался утопить в кипятке. По счастью женщина выжила, но получила сильнейшие ожоги. А вскоре попался и сам наследник дела Родиона Раскольникова.

- 20 декабря 2019 года в полицию поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома на проспекте Наставников. С утра в одной из квартир, где проживает пенсионерка, был потоп. Соседи, взяли запасные ключи и открыли квартиру, где обнаружили избитую хозяйку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая была в тяжелом состоянии - у нее сотрясение мозга, рана на затылке, ожоги обеих стоп и правой голени, но смогла рассказать, что утром к ней пришел мужчина, представившийся водопроводчиком. Как только дверь открылась, он напал на хозяйку. Грабитель попытался оглушить женщину, ударив ее по голове гаечным ключом, но не получилось.

- Он был замотан тряпками, чтобы не убить, а оглушить, - позднее пытался оправдаться сам задержанный.

У хозяйки мужчина выпытал, где лежат деньги и забрал полмиллиона наличными. Затем, чтобы женщина потеряла сознание, злоумышленник вколол в шею пенсионерке метадон (сам грабитель - наркоман). После этого привязал жертву к батарее и открыл кран с горячей водой в ванной комнате, надеясь избавиться от свидетеля.

О том, что в квартире пенсионерки лежат деньги, знала ее наркозависимая соседка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

О том, что в квартире пенсионерки лежат деньги, знала ее наркозависимая соседка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

После этого «раскольников» сбежал с места преступления, выбросив гаечный ключ в мусоропровод. Деньги он позднее пополам поделил с наводчицей. Ей оказалась наркозависимая соседка пострадавшей пенсионерки. Она также оказалась в руках полиции.

Сам мужчина уже дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

- Не делайте так, - заявил он на допросе.

При задержании «водопроводчик» попытался оказать сопротивление, поэтому в отделении оказался в немного помятом виде. По статье «Разбой» мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Наркоманы, из-за 500 тысяч рублей забившие до полусмерти соседку, дали показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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