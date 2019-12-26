Матч молодежного чемпионата мира по хоккею Россия - Чехия 26 декабря 2019: обзор, итоговый счет, голы

Матч молодежного чемпионата мира по хоккею Россия - Чехия 26 декабря 2019: обзор, голы, итоговый счет матча 4:3 в пользу чехов

Молодежный чемпионат мира начался для сборной России с достаточно трудной игры. Ведь в соперниках были хозяева турниры – чехи. С этой командой у россиян всегда были сложные отношения на площадке, а тут еще игра на льду соперника на заполненных трибунах. Испытание сложное для молодежи.

Впрочем, наставник нашей сборной Валерий Брагин решил рискнуть и поставил в ворота самого молодого игрока своей команды – голкипера СКА Ярослава Аскарова.

Риск не оправдался. Матч начался с атак российской сборной, но практически первые же два броска противника завершились голами. На 3-й минуте российского вратаря застал врасплох бросок от синей линии Кубичека, а затем наши пропустили быструю контратаку противника – 0:2.

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Но не зря у Брагина прозвище Валерий Камбэкович. Спокойно, без всякой паники уже в первом периоде наши восстановили равновесие. Сперва зашел со средней дистанции бросок защитника Егора Замула, а потом форвард СКА Василий Подколзин отправил шайбу в угол после рикошета – 2:2!

После перерыва матч начался с массированных атак россиян, но вновь нежданно-негаданно отличились хозяева. Аскаров вновь не справился с не самым сложным броском. Но ответ последовал уже через 45 секунд – в атаку подключился Замула и сделал счет равным – 3:3. Дальше наши хоккеисты продолжали давить противника весь остаток периода, но на перерыв вновь лидерами ушли чехи, реализовав большинство, имея на площадке на двух игроков больше - 3:4.

На третий период россияне вышли с новым вратарем, вместо Аскарова, который не выручал, на льду появился голкипер «Ак Барса» Мифтахов. Но основные события развивались у чужих ворот. Почти всю двадцатиминутку «брагинцы» провела а атаке, но так и не смогли ни разу больше переиграть Достала. Начинаем чемпионат с неожиданного поражения. Не справилась наша команда с давление трибун на старте.

А следующий матч будет еще сложнее. И, возможно, самым главным в групповом этапе, в соперниках Канада. Игра состоится в субботу, в 21:00 по московскому времени. Проигрывать такому сопернику нельзя.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Группа В

Чехия – Россия – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Первый период

Голы: 1:0 Кубичек (бол., 02:46), 2:0 Мышак (07:41), 2:1 Замула (10:19), 2:2 Подколзин (14:32)

Удаления: Малышев (две минуты, 02:32), Забрански (03:41, две минуты), Марченко (две минуты, 03:41), Дайчар (две минуты, 08:06), Кучержик (две минуты, 12:31), Пыленков (две минуты, 18:31)

Второй период

Голы: 3:2 Блюмель (25:31), 3:3 Замула (26:15), 4:3 Еник (бол., 37:35)

Удаления: Чайка (две минуты, 20:20), Воронков (две минуты, 36:02), Ртищев (две минуты, 37:21), Малышев (две минуты, 37:44)

Третий период

Голы: нет

Удаления: Гаш (две минуты, 47:14), Замула (две минуты, 56:04), Галенюк (12 минут, 56:31)

Состав сборной России: Романов – Журавлев, Денисенко – Хованов – Дорофеев; Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров; Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин; Ртищев – Соркин – Грошев

Состав сборной Чехии: Кликорка — Забрански, Теплый — Пекар — Еник; Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир; Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак; Павел — Шик — Блюмель

Вратари: Аскаров (Мифтахов, 40:00) – Достал

Штраф: 12 (8+2+2) – 26 (6+6+14)

26 декабря. Острава. «Остравар Арена». 8 634 зрителя