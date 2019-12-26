2019-12-26T20:06:01+03:00
Происшествия

Восемь школьников из Гарболово могли отравиться конфетами, начиненными наркотиками

Подозрительные сладости проверяют Роспотребнадзор и Следственный комитет
Сергей ВОЛЧКОВ
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После отравления "конфетами" четверых детей госпитализировали в Токсовскую и Всеволожскую больницы.После отравления "конфетами" четверых детей госпитализировали в Токсовскую и Всеволожскую больницы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Громкая история из деревни Гарболово понемногу обрастает леденящими душу подробностями. Напомним: как сообщил в минувший вторник, 24 декабря, Следственный комитет России по Ленинградской области, 8 шестиклассников из местной средней школы попали в больницу после того, как попробовали некие странные конфеты, которыми их угостил товарищ.

- По предварительным данным, один из шестиклассников угостил своих сверстников конфетами, которые он приобрел накануне в магазине неподалеку от школы, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – После этого дети почувствовали недомогание. Четверо из них были доставлены во Всеволожскую и Токсовскую больницы.

На данный момент двоих пострадавших уже выписали, двое по-прежнему остаются в больнице. Чем именно отравились дети, пока не известно. Однако то, что это были конфеты, вызывает большие сомнения: как сообщают городские СМИ, в крови ребят обнаружили психоактивные вещества.

В Следственном комитете по факту случившегося проводится проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Следственном комитете по факту случившегося проводится проверка.Фото: Олег ЗОЛОТО

Официальные источники эту версию, впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть не могут.

- К сожалению, я такой информацией не владею, - констатировала в разговоре с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург» уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. – Знаю лишь, что наш областной Роспотребнадзор начал по этому инциденту проверку: из магазина, про который рассказали школьники, изъяли коробки с конфетами. Я жду, что родители пострадавших напишут мне заявление, но пока никаких заявлений не поступало.

А вот учащиеся школы, в которой случилось несчастье, в версию с конфетами не особенно верят:

- Мне в тот день написал друг, сказал ни в коем случае не брать эти конфеты, если будут угощать, - рассказал «Комсомолке» один из учеников. – Я только потом узнал, что до этого восемь человек отравилось. Но я не верю в то, что это из-за конфет. Я сам эти конфеты ем, семья у меня их покупает – никогда ничего подобного не было.

В Следственном комитете по Ленинградской области заявили, что по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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