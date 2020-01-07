Гадаем с мышонком Джерри: Кого из знаков зодиака в 2020 году ждет удача в Петербурге

Даже если предсказания астрологов вы обычно пропускаете мимо, то уж сейчас точно задержите свое внимание на этой статье. А все потому, что скоро праздник, елка и каждый надеется на чудо и что ему в следующем году обязательно повезет! Давайте узнаем, кого ждет удача в 2020-м году.

Чтобы астролог был непредвзятым, мы обратились к самому что ни на есть искреннему зверьку - мышке. Она символ грядущего года, а значит, точно знает, каков будет расклад. Итак, приступаем. В назначенное время в назначенном месте встретились с сотрудницей трогательного зоопарка из ТРК «Континент». Она привезла к нам в редакцию сразу несколько кандидатов в оракулы.

- Этим малышкам всего пара месяцев, сознание еще чистое, незнакомое с обманом и ложью, так что отвечать на все вопросы будут честно. - Екатерина выставила на стол клетку, в которой копошились темные хвостики. - Выбирайте, кто вам больше нравится.

- А кто тут самый смышленый? А сыр они на самом деле любят? А не кусаются? - засыпали мы нашу гостью вопросами, вместо того чтобы ответить.

Символ года решит, в чью сторону перевесят весыФото: Олег ЗОЛОТО

- Вот сейчас и посмотрим! - многозначительно сказала хозяйка грызунов.

Мы молча уставились на клетку, пытаясь понять, кто же станет нашим предсказателем. И тут ответ пришел сам - один проворный мышонок с белым пятном на спине залез по перекладине на самую верхушку, как бы пытаясь найти выход.

- Хочешь нам судьбу нагадать? Давай! Мы не против. Назовем тебя Джерри в честь самого известного изворотливого мыша, - пошутили мы с коллегами.

Белое пятно на темной спинке сочли за божественную отметину - ну как будто шестой палец на руке у шаманов.

Надо сказать, Джерри сразу вжился в роль. Он интуитивно понимал, где находится камера, и сам выбирал правильный ракурс. Даже позировал. Стало понятно, что с оракулом мы не ошиблись.

- Но будьте готовы к сюрпризам, - предупредила нас Екатерина. - Мыши - зверьки с характером, делают только то, что хотят. Сойдутся звезды - погадает вам, а нет - не обессудьте. Может и вовсе укусить за палец в знак протеста.

Долго тянуть резину мы не стали и сразу приступили к гаданию. На большом столе разложили карточки с названиями знаков зодиака, на каждую из них выложили по кусочку сыра. А Джерри посадили в самый центр. Задумка такая: куда пойдет оракул - того и ждет удача.

Что нам ждать в новом году?Фото: Олег ЗОЛОТО

Итак, дубль первый.

- Отпускай мыша! - кричим Екатерине, а сами приготовились к свершению тайного действа с камерами в руках наготове. Оракул первые секунды покрутился, пометался и сиганул в сторону знака Девы. Но… не задержался, а прошмыгнул мимо!

- Значит, удача будет сопутствовать Деве, главное - вовремя успеть ее ухватить за хвост! - по-своему трактовали мы предсказание.

Дубль два: так же как и первый раз, Екатерина берет мышку за хвост и усаживает в середину. Одна секунда, две - и оракул уверенно взял курс направо, в сторону Весов. Мы замерли в ожидании, а вдруг и сейчас пойдет что-то не так. Но нет, Джерри не просто задержался, а уселся кушать кусочек сыра прямо на рисунке.

- Весы, точно! Всем, кто родился в даты этого знака, точно повезет! - единогласно решили мы. Ну и немного Козерогам перепадет, видите, как малыш засматривается на соседнюю карточку, даже одну лапку поставил.

Спасибо, Джерри!

КСТАТИ

Гадаем на курс доллара

Гадаем на курс доллара ФОТО: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

А теперь посмотрим, что ждет жителей Петербурга, да и всей страны.

Коллега Джерри - крыса по имени Хмеймим - гадала, каким будет курс доллара в 2020 году.

По этому случаю символ следующего года даже принарядился - появился в образе новогоднего оленя, в вязаной шапочке с рогами.

Предсказывал питомец по классической схеме: перед ним расположили несколько мисок с клубничным йогуртом, рядом с которыми стояли таблички с вариантами цены одного доллара, на выбор было три цены: 59, 62 и 69 рублей. После старта сеанса предсказания пронырливый зверек снял шапочку и побежал к варианту 62 рубля, на котором остановился и съел лакомство.

Владелица крысы Хмеймим Анна говорит, что в будущем ее питомец планирует предсказывать матчи чемпионата Европы по футболу - 2020.