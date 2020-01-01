Проезд в метро по 55 рублей и капремонт в два раза больше: Как изменится жизнь петербуржцев в 2020 году

Не самая приятная новогодняя традиция, но от нее никуда не деться. С 1 января 2020 года в Петербурге вступают в силу приказы и распоряжения, «поднимающие» цены на поездки в общественном транспорте, а также жилищно-коммунальные услуги. «Комсомолка» разбиралась, где будем платить больше и можно ли на чем-то сэкономить.

ЭХ, ДОРОГИ

«Транспортная» реформа приходит в Северную столицу вместе с новыми тарифами на проезд. С 1 января 2020 года разовая поездка в метро по жетончику будет стоить 55 рублей, билет в наземный транспорт – автобус, троллейбус, трамвай – обойдется в 50 рублей.

Напомним, в последний раз стоимость проезда индексировали в 2017-м. Тогда «прирост» составил пять рублей. С тех пор так и платили: за наземный транспорт – 40 рублей, за метро – 45.

В Смольном необходимость приблизить тарифы к себестоимости поездки мотивировали тем, что город не обязан платить за туристов. По статистике, абсолютное большинство пассажиров – 85 процентов пользуются «Подорожником» и другими льготными проездными билетами или же оплачивают проезд по банковской карте. Из тех же 15 процентов, которые до сих пор рассчитываются наличными, значительная часть – гости города.

- Ожидается, что в следующем году Петербург посетит более 9 миллионов туристов, примерно половина из которых воспользуется общественным транспортом, - так объяснил решение властей вице-губернатор Эдуард Батанов. - На деньги, которые туристы потратят на оплату проезда в пассажирском транспорте Петербурга, город сможет расширить парк общественного транспорта.

Сэкономить получится, воспользовавшись проездными билетами. Они, конечно, тоже дорожают, но в рамках потребительских цен – на четыре процента.

- Так, например, стоимость одной поездки в метрополитене по карте «Подорожник» увеличится на 2 рубля за поездку, - привели пример в комитет по транспорту. – А при оплате поездки в метро «Единой картой петербуржца» стоимость проезда составит 36 рублей (такой тариф действует сейчас для «Подорожника» - прим. авт.)

Отдельная история с коммерческими маршрутами. Им тоже разрешили поднять стоимость перевозки до 50 рублей. Подчеркнем: «разрешили» – не равно «обязали». 50 рублей – это верхняя планка. Дальше перевозчик сам будет решать, будет ли дорожать проезд на его маршрутах и на сколько. Впрочем, исходя из практики, такой возможностью коммерсанты воспользуются по максимуму.

Кроме того, для ряда маршрутов наземного транспорта установлена индивидуальная цена.

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

К этим тарифам, в отличие от тех, о которых шла речь выше, у нас будет время привыкнуть. Стоимость жилищно-коммунальных услуг (за исключением взноса на капитальный ремонт) изменится с 1 июля. Как рассказал глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, предельный индекс роста для нашего региона (его устанавливает Правительство России – прим. авт.) составляет 3,8 процента.

- Однако для защиты экономически интересов петербуржцев губернатор утвердил его на уровне 3,5 процента, - пояснил Дмитрий Коптин. – То есть квартплата с 1 июля увеличится в среднем на 65 рублей с человека. Наша главная задача в сфере тарифной политики сохранить тенденцию, при которой темпы роста платежей – ниже планируемого уровня инфляции.

Для холодной воды и водоотведения темп роста на 2020 год в тарифном ведомстве назвали «исторически минимальным» - всего три процента.

А вот с капитальным ремонтом не все так просто. Новые тарифы, которые вступят в силу уже с 1 января, чуть ли не вдвое больше взносов-2019. Напомним, в текущем году петербуржцы платили от 4 до 5 рублей с квадратного метра в зависимости от типа дома и года его постройки. А в 2020-м диапазон взносов составит от 8 до 9 рублей.

Впрочем, в Смольном напоминают, что даже при таком резком росте, петербургские взносы – все равно одни из самых низких.

- За пять лет они поднимались всего лишь три раза и выросли всего на три рубля, - подчеркивают городские власти.

А вот плата за вывоз мусора в 2020-м не изменится. Это связано с тем, что в Петербурге временно введен мораторий на деятельность регионального оператора. На время переходного периода этот взнос останется в составе платы за содержание жилого помещения и будет рассчитываться по прежней схеме – 5,13 рубля с квадратного метра общей площади квартиры.

КСТАТИ

Проиндексировали и размер платы за содержание жилого помещения. В первую очередь это касается тех, кто снимает жилье у государства, но, как правило, на эти же тарифы ориентируются и управляющие компании вместе с собственниками жилья.

- С 1 июля размер платы увеличится на 3,5 процента, - сообщили в комитете по тарифам. – В денежном выражении это в среднем 29 рублей.

Кроме того, индексировали плату за содержание и ремонт лифтов и лифтового оборудования. С 1 июля платить будем 3,06 рубля с квадратного метра. При этом жильцам первых этаже плата за лифты по-прежнему не начисляется.

КОНКРЕТНО

Как изменятся цены за проезд (в рублях)

Как подорожают коммунальные услуги

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 января 2020 года увеличивается и стоимость проезда в пригородных поездах. Но не во всех. Так, неизменными останутся тарифы в поездах категории «стандарт» и «комфорт». Это традиционные электрички. При этом подорожает «Ласточка». Стоимость проезда в таких поездах составить 41 рубль за первые 14 километров вне зависимости от дальности поездки и 2,93 рубля за каждый последующий километр после четырнадцатого. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 20 рублей и 1,46 рубля соответственно.