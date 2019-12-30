Учительнице из Карелии объявили выговор за «провокационные» подписи к фотографиям

Очередной скандал вокруг учителей разгорелся на днях в Карелии. На этот раз под удар общественного осуждения попала преподаватель русского языка и литературы одной из школ Прионежского района Юлия Байдарова – на фотографиях, которые она выкладывала в соцсетях, нашли «информацию о суициде» и «запрещенных веществах». Сама Юлия, между тем, уверена: причиной конфликта стал «политический заказ» - ведь злополучные снимки неизвестные жалобщики не поленились достать из закрытых альбомов.

«ДОСТАЛИ ИЗ ЗАКРЫТЫХ АЛЬБОМОВ»

Наступающий Новый год принес Юлии Байдаровой из Карелии неприятный «подарок» - выговор и скандал на всю республику. На прошлой неделе некие неизвестные общественники из организации «Альбатрос» подали на Юлию жалобу в местное министерство образования. Поводом стали семь фотографий, в которых жалобщики усмотрели «сомнительную информацию».

Одно из фото, из-за которых преподавателю объявили выговор. Общественные активисты усмотрели в нем пропаганду суицида. Фото: из архива героя публикации

- Конечно, для меня это стало полной неожиданностью, - рассказала Юлия «Комсомолке». – Во-первых, эти фото хранились в закрытых альбомах, к которым не было доступа у моих учеников. Во-вторых, у меня там в общей сложности больше 6 000 снимков – то есть, кому-то нужно было очень постараться, чтобы все их пролистать и выбрать то, что, по его мнению, меня как-то «порочит».

Между тем действительно «порочащими» образ педагога фотографии назвать сложно. Так, на одной из фото Юлия стоит на краю обрыва. Подпись под снимком гласит: «Стихия… придумали с коллегой тренинг для начинающих самоубийц». Эти слова общественники, пожаловавшиеся на учительницу в министерство образования, расценили как «призыв к суициду». Причем фотография была сделана 11 лет назад – в 2008 году.

- На другом фото я стою с друзьями из США, - рассказывает наша собеседница. – Внизу подпись: «Российско-американские переговоры на высшем уровне». Почему именно этот снимок задел чьи-то чувства, я до сих пор не могу понять.

По словам нашей собеседницы, "секс, наркотики и рок-н-ролл" - не более чем тема турнира по квизу, в котором она принимала участие вместе с учениками. Фото: из архива героя публикации

ПОД ЧЕРНЫМ КРЕСТОМ

Не все ясно и с общественниками, от имени которых поступила жалоба. Ее полное название – «Карельская региональная общественная организация всестороннего содействия молодому поколению «Альбатрос». Сайта у «Альбатроса» нет, телефоны, добытые из открытых источников, оказались не зарегистрированными в сети. Ничего о такой конторе не знают ни в министерстве образования, ни в региональном молодежном центре, ни в местной общественной палате. Сейчас следы «Альбатроса» ищут в том числе и карельские журналисты, вступившиеся за Юлию – но, по нашей информации, тоже безуспешно. Любопытно, что на логотипе организации изображен так называемый Тевтонский крест – черный на белом фоне.

Между тем после служебного расследования (в котором сама наша собеседница участия не принимала – по ее словам, ей даже не сообщили о том, что оно началось) педагогу решено было объявить выговор. Юлия с таким решением не согласилась – по ее словам, причиной развернувшейся травли стал политический заказ.

Еще одно фото раздора. На нем Юлия изображена вместе с друзьями из США. Чем оно могло ее опорочить, наша собеседница даже представить не в силах. Фото: из архива героя публикации

- Буквально за пару дней до того, как на меня написали жалобу, мои ученики ездили на соревнования по баскетболу в нашу детско-юношескую спортивную школу, - рассказывает преподаватель. – И скажу вам честно, это было ужасно. Школа в отвратительном состоянии: везде разруха, с потолка течет вода. Один из моих ребят поскользнулся на луже и ушиб спину. За семь часов, что длились соревнования, детям никто элементарно не предложил воды.

Когда команда вернулась, Юлия написала про их мытарства разгромный пост и отправила его главе Прионежского района Григорию Шемету. Тот не откликнулся – и тогда учительница выложила его на своей страничке ВКонтакте.

- Сейчас я просто жду, чем все это закончится, - признается наша собеседница. – До меня дошла информация о том, что меня проверяют МВД и ФСБ. Так пусть проверяют – я работаю в школе 14 лет, у меня прекрасное портфолио, нет никаких нареканий. Скрывать мне нечего.