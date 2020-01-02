2019-12-31T20:17:06+03:00
Общество

Стадион вместо поликлиники: Пенсионерка из Петербурга каждое утро бегает кросс, отжимается, подтягивается и висит на турнике

В 78 лет главное жизненное правило Галины Батышкиной - «в движении - жизнь» [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Четыре с лишним километра трусцой, отжимания, пресс, турник - таким нагрузкам регулярно подвергает себя 78-летняя Галина Батышкина из Санкт-Петербурга.Четыре с лишним километра трусцой, отжимания, пресс, турник - таким нагрузкам регулярно подвергает себя 78-летняя Галина Батышкина из Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Четыре километра трусцой, сорок секунд на турнике, отжимания, приседания, гимнастика… думаете, это программа тренировок какого-нибудь спортсмена-юниора? Вовсе нет – таким нагрузкам (и это самый минимум!) с удовольствием регулярно подвергает себя Галина Батышкина из Санкт-Петербурга. В 2019-м Галине Серафимовне исполнилось 78 лет.

ОТ ГРЕБЛИ ДО ЙОГИ

- Когда меня спрашивают, сколько мне лет, я обычно отвечаю: «Двадцать два… до ста осталось», - смеется наша собеседница. - Нет, возраст, конечно, чувствуется – все-таки организм с годами изнашивается. Но я без движения не могу – считайте, с детства так приучена.

«Спортивной» биографии Галины Батышкиной можно только позавидовать. Академическая гребля, альпинизм, лодочные походы, лыжи, бег, плавание, йога – кажется, нет на свете такой дисциплины, в которой наша героиня себя бы не попробовала. Она даже с будущим мужем познакомилась благодаря спорту.

Вся жизнь нашей героини связана со спортом. Так, в молодости она занималась альпинизмом - покоряла вершины Кавказских гор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вся жизнь нашей героини связана со спортом. Так, в молодости она занималась альпинизмом - покоряла вершины Кавказских гор.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я тогда был инструктором по альпинизму, проходил стажировку на Кавказе, - вспоминает супруг Галины Серафимовны Вениамин. Он тоже до сих пор не чужд спорту, хотя возраст у него еще солиднее – 81 год. – Водил новичков на пик Николаева. И прислали мне новеньких ребят, а среди них как раз была моя Галка. Вижу как-то – лезет девчушка по скале. Я ее окликнул, спрашиваю: «Тебя как зовут?». А она мне: «Галя, а тебя?». И меня это обращение на «ты» так смутило, взволновало даже – я все-таки инструктор, старший, ко мне все по имени-отчеству. Словом, вот так и познакомились.

С мужем Вениамином Галина Серафимовна тоже познакомилась благодаря спорту Фото: Артем КИЛЬКИН

С мужем Вениамином Галина Серафимовна тоже познакомилась благодаря спортуФото: Артем КИЛЬКИН

Познакомились, а уже под конец смены решили пожениться. Предложение будущей жене наш собеседник сделал на горной тропе, на фоне заснеженных кавказских хребтов. А недавно Батышкины отметили золотую свадьбу – 50 лет в браке!

Потом нашу героиню захлестнула семейная жизнь – свадьба, работа инженером, рождение сначала первой дочери, потом второй. Но даже тогда Галина Батышкина урывками продолжала заниматься академической греблей – пусть и не так активно, как раньше. А позже, уже выйдя на пенсию – наконец отдалась спорту всей душой.

Недавно Галина Серафимовна с супругом отпраздновали золотую свадьбу - 50 лет в браке! Фото: Артем КИЛЬКИН

Недавно Галина Серафимовна с супругом отпраздновали золотую свадьбу - 50 лет в браке!Фото: Артем КИЛЬКИН

«НА СТАРТЕ МОГЛА ТОЛЬКО КОВЫЛЯТЬ»

- Представляете, мне на юбилей – 55 лет – Веня подарил… марафон! – вспоминает она. – Мы тогда вместе занялись бегом, участвовали вместе в каких-то соревнованиях, и когда мне исполнилось 54, он сказал: «Все, будем тебя готовить к серьезным стартам!»

Для любимой жены Вениамин Григорьевич разработал целую систему тренировок. Бегали три раза в неделю, сначала в Центральном парке культуры и отдыха, потом в Приморском парке Победы. И каждую неделю постепенно увеличивали нагрузку: начали с десяти километров за раз, закончили на тридцати двух. А 19-го июня 1993 года Галина Батышкина пробежала свой первый в жизни марафон – на тот момент всего третьи в истории Санкт-Петербурга, а сейчас уже практически культовые «Белые ночи».

Батышкины - настоящая спортивная семья. Вместе они участвовали во множестве соревнований - от бега до лыж. Фото: Артем КИЛЬКИН

Батышкины - настоящая спортивная семья. Вместе они участвовали во множестве соревнований - от бега до лыж.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня почти сразу же после старта свело ногу, - вспоминает наша героиня. – Да так, что я могла только едва ковылять. По счастью, забег сопровождала «Скорая помощь». Врач сделал мне укол и не стал настаивать на том, чтобы я прекратила бежать. И я до сих пор ему за это очень благодарна. Но еще больше благодарна Вене, который махнул рукой на свои результаты – а у него это был не первый марафон, и он вполне мог занять какое-нибудь призовое место – и все время бежал со мной рядом, помогал, поддерживал и подсказывал.

По словам супругов, их несколько раз пытались снять с дистанции – организаторы не верили, что они смогут уложиться в отведенные марафонцам четыре часа. Помогло лишь категоричное заявление Вениамина Григорьевича о том, что если их попытаются силой усадить в машину, он будет оказывать сопротивление. От Батышкиных отстали, и в итоге они не только не превысили контрольное время, но и финишировали с неплохим результатом.

Галина Батышкина - трехкратная участница забега Дедов Морозов на Дворцовой площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

Галина Батышкина - трехкратная участница забега Дедов Морозов на Дворцовой площади.Фото: Артем КИЛЬКИН

«СИДЕТЬ НА МЕСТЕ СЛИШКОМ СКУЧНО»

После этого Галина Серафимовна занималась фитнесом, йогой и плаванием. Сейчас, правда, от большинства нагрузок пришлось отказаться – три года назад у нашей героини появился правнук, с которым регулярно приходится нянчиться – но она и из этой ситуации нашла выход:

Вис на турнике - упражнение, укрепляющее мышечный корсет. Для того, чтобы почувствовать эффект, нужно уделять ему хотя бы по сорок секунд в день - но на регулярной основе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вис на турнике - упражнение, укрепляющее мышечный корсет. Для того, чтобы почувствовать эффект, нужно уделять ему хотя бы по сорок секунд в день - но на регулярной основе.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Раз в два-три дня я занимаюсь на пришкольном стадионе возле дома, - рассказывает она. – Бегаю по 19 кругов – это получается чуть больше четырех километров – приседаю, отжимаюсь, делаю гимнастику. Все вместе занимает где-то час. Стараюсь все успеть до восьми, пока на улицах еще не слишком много народа – хоть для этого и приходится вставать в шесть утра. Да и общение с правнуком, знаете ли, очень тонизирует – с детьми ведь постоянно нужен глаз да глаз.

Приседания наша героиня выполняет сразу двух видов - обычные и с задержкой. Попробуйте как-нибудь на досуге - отлично укрепляет мышцы ног! Фото: Артем КИЛЬКИН

Приседания наша героиня выполняет сразу двух видов - обычные и с задержкой. Попробуйте как-нибудь на досуге - отлично укрепляет мышцы ног!Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам нашей героини, какой-то определенной «спортивной» мечты у нее нет. Не интересуют Галину Серафимовну ни победы, ни награды, ни звания – значение имеет лишь постоянное преодоление себя.

- Я понимаю, что действительно молодой и здоровой мне уже не стать, - констатирует наша собеседница. – Но сидеть на месте все-таки слишком скучно. Помните, как раньше говорили? «Жизнь – в движении». Вот это, пожалуй, мой самый главный девиз.

78-летняя бабушка из Петербурга каждый день пробегает по 4 километра.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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