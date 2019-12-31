Звезды нарядили новогодние елки

Считанные часы остаются до Нового 2020 года - самое время готовится к празднику. Мы подсмотрели в Instagram, какие елочки у звезд, которые живут и работают или начинали свою карьеру в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, не все могут себе позволить нарядить зеленую красавицу дома из-за большого количества работы. И тогда артисты создают себе волшебное настроение другими способами.

Волочкова

volochkova_art Новогодняя елка Анастасии Волочковой

По мнению балерины Анастасии Волочковой, украшение елки – добрая традиция, которая должна передаваться из поколения в поколение. К тому же, это отличный способ почувствовать приближение праздника.

Анастасия много работает. Недавно она выпустила новое шоу «Балерина в зазеркалье цирка», где выступает в опасной роли воздушной гимнастки в клетке. Несмотря на то, что артистка собирается провести новогодние каникулы в Таиланде, елочку в своем доме она все же нарядила (не сама, конечно) и поделилась фото с поклонниками.

- Наша Новаховская елочка. Новый год здесь будет незабываемым! Как думаете, роль Снегурочки мне подойдёт?

Плющенко

plushenkoofficial Евгений Плющенко вместе с семьей украсил новогоднюю елку

В семье Евгения Плющенко каждый год устанавливают в доме живую ель. Наряжать ее доверяют профессиональным декораторам. Традиция еще и в том, что каждый раз в наряде зеленой красавицы появляется разная цветовая и смысловая гамма. В этом году темой стала – Золушка. На видео, которое опубликовал олимпийский чемпион в Instagram-блоге, можно рассмотреть золотые игрушки на ветках и огромные тыквы под елкой. А также членов семьи Евгения – супругу Яну Рудковскую и сына Александра.

- Нарядили нашу волшебную елку, а это значит, что у нас начинается марафон из наших новогодних ледовых шоу!

Дарья Юргенс

daryayurgens Дарья Юнгерс и ее новогодняя елка

daryayurgens Дочь Юнгерс наряжает елку

Звезда фильма «Брат» и сериала «Морские Дьяволы» Дарья Юргенс тоже приготовилась к празднику и опубликовала снимок на фоне наряженной елки. К декораторам актриса обращаться не стала. Доверила это ответственное дело своей дочери Александре.

- Признаться честно - этот праздник не очень люблю. Потому что сейчас года мелькают словно дни, и становится немного грустно. Куда с такой скоростью бежит время? Но этот Новый год будет особенным. В Театре «Балтийский дом», где я теперь служу, к выпуску готовятся сразу две премьеры с моим участием, - поделилась актриса.

В конце января Дарья Юргенс сыграет в легендарном мюзикле «Скрипач на крыше» в партнерстве с Игорем Скляром.

Оксана Федорова

fedorovaoksana Волшебная новогодняя елка от Оксаны Федоровой

Фотомодель, телеведущая, актриса и певица, обладательница титула «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова поделилась с подписчиками мыслями о предстоящем празднике и показала новогоднее убранство своего дома. Оксана - мама двоих детей Елизаветы и Федора. Для них она постаралась. Все сделано профессионалами.

- Без елочки обойтись нельзя. Это понятно и взрослым, и детям. Для детей это вообще что-то сказочное и волшебное, ведь именно к елочке придет Дед Мороз и положит под нее свои подарки! Остро чувствуешь Новый год сейчас через призму детей. Видишь, как они ждут Деда Мороза и подарки, учат стихи, и вспоминаешь это волшебное время, которое на какой-то период уходило из жизни. А что для вас идеальный Новый год?

Анна Нетребко

anna_netrebko_yusi_tiago Анна Нетребко превратилась в новогоднюю елку

Народная артистка России, оперная дива с мировым именем Анна Нетребко о домашней елке может только мечтать. Очень плотный гастрольный график не позволяет ей осесть в одном городе на несколько дней. Но певица нашла оригинальный выход из сложившейся ситуации. Выходной день она весело провела на новогодней ярмарке и аттракционах вместе с 11-летним сыном Тьяго. А потом и сама прикинулась елочкой.

- Потянуло на зеленое... Пора елку украшать, - написала Анна в Instagram-посте под фотографией.

Поклонникам очень понравилось.

Алла Довлатова

alla_dovlatova Алла Довлатова и ее новогодняя елка

Российская радио- и телеведущая, актриса кино, телевидения и озвучивания, а также мать четверых детей Алла Довлатова просто не может оставить семью без елки. Она показала своим подписчикам в соцсети, что у нее получилось и поделилась знаниями.

- Обычно, я наряжала елку 24 декабря, но в этом году решила заранее, чтоб создать дома атмосферу праздника. Традиция наряжать елочку возникла 1 января 1700 года, когда Петр Первый перенес Новый Год в России с 1 сентября на 1 января. Но, после смерти Петра I традиция наряжать ёлку почти сошла на нет. Повторное рождение этой доброй традиции состоялось в эпоху правления Николая I. На Новый Год стали наряжать елки и в домах и на площадях и улицах. А Вы уже нарядили ёлку? У Вас есть предчувствие волшебного Праздника? Как Вы его себе создаёте?

Татьяна Пилецкая

Пилецкая в молодости у новогодней елкиФото: Архив "КП"

А вот актрисе театра и кино, народной артистке России Татьяне Пилецкой в этом году видимо придется довольствоваться той елочкой, которая сверкает огоньками в ее родном Театре «Балтийский дом». Дело в том, что Татьяна Львовна готовится к собственному бенефису. 27 и 28 декабря 2019 и 3, 6 января 2020 года премьера спектакля «Семья в подарок».

- Это очень светлая, добрая, новогодняя постановка - настоящий подарок. И нам, артистам, и всем петербургским зрителям, рассказала актриса.

Татьяна Львовна поделилась архивным снимком с елочкой и призналась:

- Новый год - время чудес. Когда вся семья собирается вместе. Обязательно елка, подарки. Для меня это волшебное время!

Юлия Топольницкая

juliatopolnitskaya Юлия Топольницкая решила узнать, где в Петербурге лучшие рождественские ярмарки

Актриса театра и кино, звезда клипа группировки «Ленинград» «На лабутенах» Юлия Топольницкая давно живет на два города Санкт-Петербург и Москву. Из-за плотного графика работы и постоянных переездов порой не может вспомнить, где какую одежду оставила. Тут совсем не до домашней елки. Но в редкие выходные Юлия обязательно посещает городские ярмарки и катается на коньках возле елочки.

- Заканчивается год, все подводят итоги. Этот год был сложным, но в нем было очень много счастливых моментов, которые начинаешь ценить только по прошествии времени, рассматривая эти мгновения на фотографиях! Я очень хочу пожелать себе и вам научиться видеть счастье в мелочах, ведь на самом деле оно встречается нам повсюду, просто порой мы не успеваем его разглядеть, потому что постоянно куда-то бежим. Откладываем встречу с родными, не идем в кино с друзьями, не находим время на интересную книжку, не радуемся солнцу, не улыбаемся прохожим. Этот бешеный темп жизни не даёт нам улыбнуться и прочувствовать счастье! Если вы читаете этот пост, остановитесь на секундочку, улыбнитесь, закройте глаза, вспомните самый счастливый момент в этом году и загадайте желание на 2020, - написала актриса в соцсети.

Карина Разумовская

karina_razum Карина Разумовская с сестрами у новогодней елки

Актриса БДТ, звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская совсем недавно стала мамой. В декретном отпуске она не задержалась и двух месяцев. Она уже вовсю играет в спектаклях. А накануне 2020 года провела Новогоднюю вечеринку с подругами под елочкой. Фотографией с места события Карина поделилась с поклонниками в Instagram. Актриса также рассказала, что недавно они с мужем и сыном побывали на ярмарке и катке в Новой Голландии.

- Сын проснулся, осмотрел парк, каток, елку, фонарики и через 50 минут скомандовал родителям: домой! Мы повиновались . Но на пути домой Платон Егорыч молодец! Мирно посапывал в машине, - рассказала Карина.