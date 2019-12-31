2019-12-31T14:00:18+03:00
Общество

Спасатели Ленобласти и Дед Мороз исполнили новогоднюю мечту мальчика-инвалида

Накануне праздников волшебство улыбнулось восьмилетнему Никите [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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МЧС Ленобласти и Дед Мороз исполнили заветную мечту больного мальчика / Фото: МЧС ЛенобластиМЧС Ленобласти и Дед Мороз исполнили заветную мечту больного мальчика / Фото: МЧС Ленобласти
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Новый год – это время волшебства и исполнения заветных желаний. И это праздничное чудо коснулось юного жителя Ленинградской области Никиты Борисова. У восьмилетнего мальчишки не простая судьба – у него страшный диагноз – спинально мышечная атрофия. Не несмотря на это, он остался очень любознательным, не утратил интерес к жизни и давно хотел узнать и посмотреть, как работают бравые пожарные. И накануне Нового года желание Никиты исполнилось. С просьбой о помощи его мама обратилась к сотрудникам МЧС, и вот, уже Дед Мороз пригласил мальчика посетить 135-ю пожарно-спасательную часть города Луги.

- А у тебя подарки есть? – обратился Дед Мороз к спасателю. – У тебя какой-то мешок за спиной. А… это баллон.

Мальчику провели подробную экскурсию по пожарной части / Фото: МЧС Ленобласти

Мальчику провели подробную экскурсию по пожарной части / Фото: МЧС Ленобласти

В пожарную часть Никита прибыл в сопровождении новогоднего кудесника. Там мальчике провел подробную и интересную экскурсию ветеран пожарной охраны Валерий Алексеевич Жук. Он показал маленькому гостю все автомобили, рассказал, как они работают, а также, для чего предназначаются.

Конечно же, Никита посидел в кабине пожарного автомобиля, рассмотрел все изнутри и даже нажал на клаксон. Услышав звук сирены, мальчик немного насторожился, но Валерий Алексеевич объяснил, что такие звуковые сигналы включаются только тогда, когда пожарная машина выезжает на вызов по тревоге.

Никита посидел в кабине настоящей пожарной машины / Фото: МЧС Ленобласти

Никита посидел в кабине настоящей пожарной машины / Фото: МЧС Ленобласти

Дед Мороз не упустил возможность поздравить Никиту с Новым годом, подарил ему сладкие подарки и приглашение на новогоднее представление, которое пройдет в Лужском Доме культуры.

- Я всех вас поздравляю с наступающим Новым годом и желаю крепкого здоровья. А с тобой, Никита, мы еще увидимся, - сказал на прощание Волшебник.

МЧС Ленобласти исполнило новогоднюю мечту мальчика-инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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