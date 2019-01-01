2020-01-01T18:46:18+03:00
Общество

«Рожала прямо под бой курантов!»: мама второго малыша, родившегося в Санкт-Петербурге в первую минуту 2020 года, рассказала о своем неожиданном «приключении»

У Вероники Вейд на свет появился настоящий богатырь: одежда для новорожденных ему мала, а вот для двух-трехмесячных - как раз
Сергей ВОЛЧКОВ
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У Вероники и Романа Вейд это уже второй сын. Мальчик родился настоящим богатырем - одежда для новорожденных ему мала! Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Санкт-ПетербургаУ Вероники и Романа Вейд это уже второй сын. Мальчик родился настоящим богатырем - одежда для новорожденных ему мала! Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Санкт-Петербурга
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Несколько часов назад мы уже писали про супружескую чету Екатерины и Владимира Камбалиных, у которых в первую минуту нового, 2020 года, родился сын. Но это, как оказалось, не единственная подобная история – буквально в то же время в другом роддоме на свет появился еще один малыш – на этот раз в семье Вероники и Романа Вейд.

- Для нас это стало полной неожиданностью! – рассказала «Комсомолке» счастливая мама. – Сначала врачи ставили мне срок 6-го января – под Рождество. Но в итоге в роддом меня забрали 31-го. Хотелось бы, конечно, сказать, что прямо из-за новогоднего стола, но нет – это было утром, так что отпраздновать мы не успели.

Утром доставили – а уже ночью малыш появился на свет. Вероника смеется: рожала под бой кремлевских курантов!

Вес новорожденного Давида - почти пять килограмм! В роддоме признаются, что давно не встречали такого крупного ребенка. Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Санкт-Петербурга

Вес новорожденного Давида - почти пять килограмм! В роддоме признаются, что давно не встречали такого крупного ребенка. Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Санкт-Петербурга

Родился малыш (кстати, уже второй сын у семьи Вейд) настоящим богатырем: 4 килограмма и 760 граммов!

- Мы заранее купили ползунки, распашонки, другие нужные вещи, - вспоминает наша собеседница. – Но в итоге пришлось оперативно ехать и все покупать заново, потому что оказалось, что одежда для новорожденных Давиду мала! А вот для двух-трехмесячных деток – вполне подходит.

По словам Вероники, она верит, что Давид родился в новогоднюю ночь не случайно, и теперь его ждут большие успехи – в науке, спорте или где-то еще. О том, что одновременно с ней в Санкт-Петербурге родила еще одна мамочка, женщина узнала от нас – и тут же заявила, что была бы не против с ней познакомиться.

- Если нам помогут как-то обменяться контактами, то мы, конечно, свяжемся, встретимся, обсудим, как это все у нас случилось, - смеется наша собеседница. – И, может быть, это станет началом хорошей дружбы!

Напомним: в 00:01 минуту 1 января в Санкт-Петербурге кроме Давида родился еще один малыш. По словам мамы, Екатерины Камбалиной, первенца они с мужем ждали восемь лет.

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По словам Екатерины Камбалиной, появление первенца в новогоднюю ночь стало для нее полной неожиданностью (подробности)

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Мама ребенка, родившегося в Санкт-Петербурге в первую минуту 2020 года: «Мы ждали этого восемь лет!»

По словам Екатерины Камбалиной, появление первенца в новогоднюю ночь стало для нее полной неожиданностью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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