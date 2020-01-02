Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко, который с 2018-го года борется с раком желудка, написал прощальное письмо

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», - написал несколько часов назад Андрей Павленко, хирург-онколог Ленинградского областного онкологического диспансера. В 2018-м году мужчина обнаружил у себя рак желудка. С тех пор его жизнь разделилась на «до» и «после». С марта Андрей упорно боролся со внутренним врагом – но, похоже, он оказался сильнее. На своей странице в Facebook врач, которого называют одним из лучших в стране, опубликовал прощальное письмо.

- Друзья! Мой жизненный путь завершается! – написал Андрей. - К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки!

По словам самого Андрея, за последние два месяца болезнь резко прогрессировала - и теперь у него осталось не так много времени. Фото: Facebook Андрея Павленко

Андрей Павленко – человек удивительного характера. После того, как ему поставили страшный диагноз, он не бросил консультировать и оперировать. Кроме того, Павленко завел блог, в котором делился со всеми желающими своими впечатлениями и ощущениями, давал советы людям, оказавшимся в подобной ситуации. Его инициатива рассказать о самой страшной болезни 21-го века изнутри вызвала широчайший народный отклик: вскоре доктор уже выступал на всероссийских конференциях и основал собственный благотворительный фонд Cancer Fund. Но в первый день 2020 года ему пришлось признать: рак оказался сильнее.

- Я всегда был для своей семьи надежной опорой и защитой, - констатировал Павленко в письме.- Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может.

К посту доктор приложил реквизиты супруги – посмотреть их можно на его страничке в Facebook.

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