«Асфальтовые» стены и «лимонные» капители: архитекторы выяснили, как на самом деле выглядел дворец Меншикова в Санкт-Петербурге

Несмотря на то, что истории Санкт-Петербурга посвящено невероятно множество научных статей, исследований и монографий, город все равно находит, чем удивить ученых. Так, большим открытием стал истинный вид дворца Меншикова на стрелке Васильевского острова. С прошлого года в Кадетском корпусе проводятся реставрационные работы, во время которых то и дело обнаруживается что-то интересное.

- Так, например, нам удалось выяснить, как выглядел дворец изначально, сразу после завершения строительства в 1711 году, - рассказала «Комсомолке» главный архитектор проекта реставрации Наталья Широкова. – В различных трудах встречались упоминания о том, что он был выкрашен в серый цвет. Но вот что именно это был за цвет, какого оттенка, до самого последнего времени оставалось неизвестным.

По мнению архитекторов, внешняя отделка дворца изначально была именно такой. Да, возможно, выглядит мрачновато, но в сочетании со свинцово-серыми водами Невы такое цветовое решение смотрелось невероятно сурово и величественно. Фото: пресс-служба СПбГУ

Во время работ внутри здания специалисты открыли участок, на котором обнаружились следы штукатурки петровского времени. После тщательного анализа выяснилось, что на одном из ранних этапов дворец был темно-серого, почти асфальтового цвета.

- Может показаться, что темно-серый – достаточно мрачный цвет, - констатирует Широкова. - Но представьте: темно-серые стены дворца, белые наличники, пилястры с капителями из светло-желтого доломита. И все это отражается в темно-свинцовых водах Невы. Насколько это выглядело парадно и контрастно.

Кроме того, в процессе работ специалисты отыскали множество исторических редкостей: сургучных печатей, игральных карт, деревянных ложек, а также писем, рапортов, ведомостей, увольнительных и прочего. Планируется, что найденные артефакты составят отдельную экспозицию – ее жителям и гостям Санкт-Петербурга представят в феврале, ко дню рождения СПбГУ.