«Оставили проветрить окно и ушли на Новый год к родителям»: В Гатчине «двушка» многодетной семьи сгорела из-за петарды

1 января в Гатчине, спустя 40 минут после новогоднего боя курантов, сгорела двухкомнатная квартира многодетной семьи в одном из домов на улице Красных Военлетов. Папа, мама и трое детей отправились праздновать в гости к бабушке и дедушке, однако вскоре им позвонили соседи со страшной новостью о пылающей квартире.

Глава семейства единственный кормилец в семье. Фото: vk.com/id263508815

- Тут же побежали со всех ног обратно в квартиру. Там уже пожарные вынесли дверь, огонь они потушили. Соседи снизу прибежали, помогали воду откачивать, убирать, чтобы не пробежало к ним. Вот такая ерунда, - рассказал «Комсомолке» глава семьи Дмитрий.

В итоге сгорела гостиная «двушки» и балкон общей площадью 20 квадратных метров. На месте работали 10 спасателей МЧС и 3 единицы техники. 1 января превратилось для семьи в сущий кошмар. Дмитрию и его жене пришлось выкидывать кучу уничтоженных вещей. Главной проблемой стала замена окон и дверей, поскольку многие фирмы не работают в праздники. Первыми тревогу забили друзья главы семейства.

- Случилась беда! Сегодня ночью у моего хорошего товарища Дмитрия сгорела квартира. В семье он зарабатывает один, его супруга Марина занимается воспитанием троих детей. Они сами никогда не попросят о помощи, но мы понимаем, как им сейчас сложно. Начнем год с добрых дел! Для всех неравнодушных оставлю номера банковской карты и телефона Дмитрия, - пишет друг Андрей на своей странице во «Вконтакте».

Многие вещи семье пришлось выкинуть, поэтому любая помощь сейчас не лишняя. Фото: vk.com/andreykud

Многодетной семье тут же принялись помогать если не деньгами, то детской одеждой и другими необходимыми вещами. Пусть в доме и не все сгорело, но многое пропиталось гарью, которую не отстирать.

- Люди молодцы, им низкий поклон. От души благодарен. Не думал, что у нас столько людей хороших, - говорит Дмитрий.

Отец семейства считает, что все страдания на них обрушились из-за простой петарды, которая в новогоднюю ночь случайно залетела к ним в приоткрытое окно.

- Оставили проветриваться комнату. Видимо, кто-то вышел пускать петарды во двор, поставили их как-то неудачно и вот итог – залетело к нам. Соседи с восьмого этажа слышали грохот, к ним даже остатки от взрыва прилетели, они слышали стук о стекло, - уверен мужчина.

Сейчас Дмитрий отправил детей к бабушке и дедушке, а сам собирается потратить все праздничные выходные на то, чтобы хоть как-то привести квартиру в порядок.