2020-01-03T11:08:14+03:00
Общество

Наследница Гоголя из Петербурга стала вице-миссис Вселенная

В копилке Ирины Гоголь – титулы «Миссис Россия Вселенная 2019», «Вице-миссис Санкт-Петербург 2018» и «Миссис Благотворительность России 2019»
Анна ПОСЛЯНОВА
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На дефиле в вечерних платьях Гоголь предстала в образе Царевны Лебедь. Фото: Федерация конкурса «Миссис Санкт-Петербург»На дефиле в вечерних платьях Гоголь предстала в образе Царевны Лебедь. Фото: Федерация конкурса «Миссис Санкт-Петербург»
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39-летняя Ирина Гоголь из Петербурга заняла призовое место в самом престижном международном конкурсе красоты среди замужних женщин – «Миссис Вселенная». Как сообщает федерация конкурса «Миссис Санкт-Петербург», Ирина заняла призовое второе место и стала вице-миссис Вселенная. В конкурсе, итоги которого подвели 30 декабря в китайском Гуанчжоу, участвовало 90 красавиц со всего света.

Ирина кандидат в мастера спорта: женщина возглавляет волейбольную сборную города. Фото: @irisha_gogol

Ирина кандидат в мастера спорта: женщина возглавляет волейбольную сборную города. Фото: @irisha_gogol

– Я родственница Николая Васильевича Гоголя по линии гетмана правобережной Украины Остапа Гоголя, – рассказывает о себе Ирина. – Родилась в Воркуте. В школе была круглой отличницей. Первое образование получила в Воркутинском горно-экономическом колледже по специальности «Бухгалтер-экономист». В Петербург получила два высших образования по специальностям «Культуролог» и «Юрист».

У красавицы двое детей и два высших образования. Фото: @irisha_gogol

У красавицы двое детей и два высших образования. Фото: @irisha_gogol

С детства Ирина занимается волейболом, и сейчас она возглавляет женскую сборную города на Неве. Супруг красавицы – президент федерации по хоккею с шайбой Ленинградской области, Чемпион мира и абсолютный рекордсмен по метанию сапога на территории России. У пары двое детей – 15-летний сын (кадет школы при Следственном комитете) и девятилетняя дочка (маленькая вокалистка и художница).

В прошлом году Ирина стала самой красивой замужней россиянкой. Фото: @irisha_gogol

В прошлом году Ирина стала самой красивой замужней россиянкой. Фото: @irisha_gogol

Но насыщенная жизнь не мешает Ирине еще и участвовать – и побеждать! – в конкурсах красоты. В 2018-ом женщина стала вице-миссис Санкт-Петербурга и вошла в топ-20 самых красивых и успешных женщин Северо-Запада. В 2019-ом Ирина стала миссис Россия Вселенная и миссис Благотворительность.

В конкурсах красоты Гоголь активно участвует последние пару лет. Фото: @irisha_gogol

В конкурсах красоты Гоголь активно участвует последние пару лет. Фото: @irisha_gogol

На прошедшем международном конкурсе Ирине присудили звание «Миссис Спорт Вселенной 2019». А после творческого конкурса, на котором Ирина исполнила танец «Иван Купала», и дефиле в вечерних платьях, во время которого Гоголь предстала в образе Царевны Лебедь, петербурженку назвали одной из самых красивых женщин на планете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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