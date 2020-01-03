2020-01-03T12:02:33+03:00
Общество

Жена онколога Павленко опубликовала обращение в сети

Женщина прокомментировала прощальный пост ее супруга и поблагодарила за поддержку [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Анна благодарит всех, кто рядом и кто переживает за Андрея: «Низкий Вам поклон, дорогие…».Анна благодарит всех, кто рядом и кто переживает за Андрея: «Низкий Вам поклон, дорогие…».Фото: Из личного архива героя публикации
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Вечером 1 января онколог Андрей Павленко, который борется с раком желудка с 2018 года, опубликовал на своей страничке в соцсетях прощальный пост.

– Мой жизненный путь завершается! – написал доктор. – К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов. Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения: не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло.

Андрей написал также, что теперь его семья – супруга и детки – остаются одни. Конечно, их будут поддерживать друзья, но Павленко уверен: «лишней помощи быть не может».

«Нам сейчас очень непросто, поверьте», – говорит Анна. Фото: Из личного архива героя публикации

«Нам сейчас очень непросто, поверьте», – говорит Анна.Фото: Из личного архива героя публикации

Минувшей ночью жена Павленко Анна обратилась ко всем тем, кто поддерживал ее семью все это время и продолжает молиться за Андрея теперь.

– Сейчас большую часть время провожу с Андреем: он нуждается в постоянном уходе..., – поделилась Анна. – Мы дома... Нам сейчас очень непросто, поверьте.

Женщина не успевает отвечать на множество сообщений со словами поддержки и предложениями помощи. Анна благодарит всех, кто рядом и кто переживает за Андрея: «Низкий Вам поклон, дорогие…».

Идеальный пациент

Идеальный пациент

КАК ПОМОЧЬ?

Номер карты супруги хирурга Анны Александровны Павленко-Гегечкори в «Сбербанк онлайн»: 4276 8550 2862 1437.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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