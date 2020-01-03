2020-01-03T14:27:26+03:00
Общество

Студент полицейского колледжа из Петербурга на камеру подбросил наркотики

Молодой человек снял клип о «плюсах быть полицейским» [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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У «Пусика» в форме масса любопытных клипов о тусовках и пьянстве «в говно».У «Пусика» в форме масса любопытных клипов о тусовках и пьянстве «в говно».Фото: СОЦСЕТИ
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Видеоролик о «плюсах быть полицейским» на днях выложил в сеть студент первого курса полицейского колледжа Петербурга. Молодой человек под ником «Русик Пусик», которому только в декабре исполнилось 18 лет, надел форму и снял клип в приложении «ТикТок».

В числе плюсов, по версии будущего полицейского «Русика Пусика», – «хорошая пенсия, власть и влияние»; то, что «девчонки любят парней в форме»; то, что «все срут в интернете, но боятся в жизни».

Студент полицейского колледжа из Петербурга на камеру подбросил наркотики.Видео: Аккаунт «Русика Пусика» в «ТикТоке»

В финале захватывающего видео парень инсценирует, будто «подкидывает наркоту». Когда безымянный старший сержант просит показать карманы, их выворачивает «Русик» же, но уже в роли задержанного. Последний отчаянно отнекивается: мол, «это не мое!».

Будущий страж закона и порядка называет себя «тик-токером» и «мусором». Сейчас у «Пусика» в форме более 16 с половиной тысяч подписчиков и масса любопытных клипов о тусовках и пьянстве «в говно».

– Все видео являются сатирой, все образы являются персонажами разума и высмеивания, – предупреждают юный юморист.

Кстати, скандального видео на страничке уже нет: после бури в комментариях молодой человек, по всей видимости, этот ролик удалил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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