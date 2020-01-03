Внучка Боярского и дочь Раппопорт, Хрусталев и Шнуров: звезды разлетелись к теплым морям и снежным вершинам

Постновогодний Instagram звезд питерского розлива полон снимков с зимних каникул: одни проводят их на пляжах теплых морей, другие на заснеженных склонах. Некоторым удается совместить первое со вторым. Но есть и совсем необычные путешествия.

Так, например, актриса театра и кино Марина Александрова встретила Новый год с семьей на морском курорте, откуда поделилась фото. На снимке Марина с сыном Андреем и дочкой Екатериной позируют главе семейства на скалистом берегу.

mar_alexandrova И муж снимает... Спасибо 2019, в тебе много любви, смеха, счастья, здоровья, красоты, сил, передай следующему, что мы ему рады. Добро пожаловать, 2020

– Муж снимает... Спасибо 2019, в тебе много любви, смеха, счастья, здоровья, красоты, сил, передай следующему, что мы ему рады. Добро пожаловать, 2020, – сообщила она поклонникам.

mar_alexandrova Time for magic... #каникулы #семья #2020

Следующий снимок актриса подписала: «Время для магии». Дело уже происходит в заснеженных горах на лыжне.

Внучка Михаила Боярского Екатерина тоже поделилась с поклонниками фотографией из какого-то теплого местечка. Какого именно не призналась. Но судя по тому, что девушка позирует перед камерой в купальнике и тунике нараспашку, отдыхает она явно не Петербурге.

Аппетитные формы 20-летней наследницы семьи Боярских в очередной раз привлекли внимание подписчиков. Екатерину осыпали щедрыми комплиментами, сравнили с богиней, и даже несколько раз позвали замуж в комментариях.

Анастасия Волочкова, как и обещала, улетела в Таиланд еще до наступления Нового года.

– Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь. Здесь тоже нет снега. Но тут тепло, красиво и уютно. И я украшаю это место своей стройностью. И компания у меня тут зажигательная, – написала балерина под своей пляжной фотографией.

volochkova_art Вот так я сжигала негатив, ботов инстаграмных и все недоразумения ушедшего года Это было весело! Эта печь предназначена для сжигания негатива. Этот ритуал забавный. Тем, кто верит, помогает. И желания можно загадывать. Возле храма Будды находится. Всем хорошего настроения, юмора и любви! Как же мне тут хорошо! Спасибо Алисе и @vip_star_phuket за волшебства и лучшую компанию веселую!!! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море

На Пхукете Анастасия остановилась на частной вилле элитного района острова. Высокие потолки, три спальни, бассейн, роскошный вид, уединение. Артистка уже успела пройтись по местным магазинам, сделать несколько шпагатов на яхте, а еще сжечь весь скопившийся за год негатив в специальной печке.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев отдыхает в Дубае вместе со своей супругой участницей проекта «Хочу в ВИА Гру» Марией Гончарук. Даже после того, как шоумен и певица узаконили свои отношения, они никогда не публикуют в соцсетях совместных фотографий. Так и теперь. Из Арабских Эмиратов артисты делятся индивидуальными кадрами, но с одних и тех же мест.

dmitry_khrustalev С Новым Годом Крысы. (Запятая перед Крысы - по желанию; мне не хочется!!).

– Начали Новый год 2020, – пишет Мария.

– С Новым Годом Крысы, – пишет Хрусталев.

goncharukmasha Начали #новыйгод2020 #мариягончарук #девушкифабричные #girls #smile #lifestyle #sunrise #sunset #mood #happynewyear

Дочь актрисы Ксении Раппопорт Аглая Тарасова уехала в путешествие по Новой Гвинее в компании своего возлюбленного – режиссера фильма «Черный лебедь» Даррена Аронофски. О романе Аглаи со звездой Голливуда стало известно около года назад. Но только в начале октября 2019-го информация о статусе их отношений получила официальное подтверждение. Тарасова сама опубликовала в Instagram совместный снимок с Аронофски с кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

aglayatarasova Met some new friends

Судя по всему, путешествие пары в Океанию было спланировано заранее. На фотографиях видно, что они общаются с местными жителями – папуасами, видимо, изучают их культуру.

Пара не позирует вместе на фотографиях из отпуска. Но опубликованные кадры в Instagram-блогах из одних и тех же мест.

Сергей Шнуров сообщил, что готовится принять участие в одном из крупнейших и престижных в мире Фестивалей музыки и искусств, который проводится в городе Индио, штат Калифорния, США, в долине Коачелла. Из чего можно сделать вывод, что пригласили его туда не как сольного исполнителя. А пока фронтмен группировки «Ленинград» проводит каникулы где-то среди заснеженных гор и пишет стихи.

shnurovs Я в апреле буду на Коачелле. Предыдущий год пахал как лось. Заработал честно на качели, Даже скидываться с кем-то не пришлось.

Я в апреле буду на Коачелле.

Предыдущий год пахал как лось.

Заработал честно на качели,

Даже скидываться с кем-то не пришлось.