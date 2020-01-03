2020-01-03T23:12:47+03:00
Звезды

Внучка Боярского и дочь Раппопорт, Хрусталев и Шнуров: звезды разлетелись к теплым морям и снежным вершинам

Зимние каникулы в самом разгаре
Ольга МЕДВЕДЕВА
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На каникулах. Фото: Из архива Марии АлександровойНа каникулах. Фото: Из архива Марии Александровой
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Постновогодний Instagram звезд питерского розлива полон снимков с зимних каникул: одни проводят их на пляжах теплых морей, другие на заснеженных склонах. Некоторым удается совместить первое со вторым. Но есть и совсем необычные путешествия.

Так, например, актриса театра и кино Марина Александрова встретила Новый год с семьей на морском курорте, откуда поделилась фото. На снимке Марина с сыном Андреем и дочкой Екатериной позируют главе семейства на скалистом берегу.

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И муж снимает... Спасибо 2019, в тебе много любви, смеха, счастья, здоровья, красоты, сил, передай следующему, что мы ему рады. Добро пожаловать, 2020
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– Муж снимает... Спасибо 2019, в тебе много любви, смеха, счастья, здоровья, красоты, сил, передай следующему, что мы ему рады. Добро пожаловать, 2020, – сообщила она поклонникам.

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Time for magic... #каникулы #семья #2020
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Следующий снимок актриса подписала: «Время для магии». Дело уже происходит в заснеженных горах на лыжне.

Внучка Михаила Боярского Екатерина тоже поделилась с поклонниками фотографией из какого-то теплого местечка. Какого именно не призналась. Но судя по тому, что девушка позирует перед камерой в купальнике и тунике нараспашку, отдыхает она явно не Петербурге.

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Аппетитные формы 20-летней наследницы семьи Боярских в очередной раз привлекли внимание подписчиков. Екатерину осыпали щедрыми комплиментами, сравнили с богиней, и даже несколько раз позвали замуж в комментариях.

Анастасия Волочкова, как и обещала, улетела в Таиланд еще до наступления Нового года.

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Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #море #отдых
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– Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь. Здесь тоже нет снега. Но тут тепло, красиво и уютно. И я украшаю это место своей стройностью. И компания у меня тут зажигательная, – написала балерина под своей пляжной фотографией.

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Вот так я сжигала негатив, ботов инстаграмных и все недоразумения ушедшего года Это было весело! Эта печь предназначена для сжигания негатива. Этот ритуал забавный. Тем, кто верит, помогает. И желания можно загадывать. Возле храма Будды находится. Всем хорошего настроения, юмора и любви! Как же мне тут хорошо! Спасибо Алисе и @vip_star_phuket за волшебства и лучшую компанию веселую!!! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море
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На Пхукете Анастасия остановилась на частной вилле элитного района острова. Высокие потолки, три спальни, бассейн, роскошный вид, уединение. Артистка уже успела пройтись по местным магазинам, сделать несколько шпагатов на яхте, а еще сжечь весь скопившийся за год негатив в специальной печке.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев отдыхает в Дубае вместе со своей супругой участницей проекта «Хочу в ВИА Гру» Марией Гончарук. Даже после того, как шоумен и певица узаконили свои отношения, они никогда не публикуют в соцсетях совместных фотографий. Так и теперь. Из Арабских Эмиратов артисты делятся индивидуальными кадрами, но с одних и тех же мест.

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С Новым Годом Крысы. (Запятая перед Крысы - по желанию; мне не хочется!!).
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– Начали Новый год 2020, – пишет Мария.

– С Новым Годом Крысы, – пишет Хрусталев.

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Начали #новыйгод2020 #мариягончарук #девушкифабричные #girls #smile #lifestyle #sunrise #sunset #mood #happynewyear
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Дочь актрисы Ксении Раппопорт Аглая Тарасова уехала в путешествие по Новой Гвинее в компании своего возлюбленного – режиссера фильма «Черный лебедь» Даррена Аронофски. О романе Аглаи со звездой Голливуда стало известно около года назад. Но только в начале октября 2019-го информация о статусе их отношений получила официальное подтверждение. Тарасова сама опубликовала в Instagram совместный снимок с Аронофски с кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

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Met some new friends
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Судя по всему, путешествие пары в Океанию было спланировано заранее. На фотографиях видно, что они общаются с местными жителями – папуасами, видимо, изучают их культуру.

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Пара не позирует вместе на фотографиях из отпуска. Но опубликованные кадры в Instagram-блогах из одних и тех же мест.

Сергей Шнуров сообщил, что готовится принять участие в одном из крупнейших и престижных в мире Фестивалей музыки и искусств, который проводится в городе Индио, штат Калифорния, США, в долине Коачелла. Из чего можно сделать вывод, что пригласили его туда не как сольного исполнителя. А пока фронтмен группировки «Ленинград» проводит каникулы где-то среди заснеженных гор и пишет стихи.

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Я в апреле буду на Коачелле. Предыдущий год пахал как лось. Заработал честно на качели, Даже скидываться с кем-то не пришлось.
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Я в апреле буду на Коачелле.

Предыдущий год пахал как лось.

Заработал честно на качели,

Даже скидываться с кем-то не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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