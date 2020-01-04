Фанатов «Зенита» обвинили в «нацистском» файер-шоу в центре Петербурга

Очередной неоднозначной выходкой отличились фанаты петербургского «Зенита». Вечером 3 января они пришли к одному из домов на улице Бакунина, что в Центральном районе Северной столицы и устроили здесь огненное шоу. В дополнение к файерам молодые люди выкрикивали фанатские речевки и неоднозначные слоганы, по словам очевидцев - националистического характера.

Впрочем, на записи, опубликованной некоторыми петербургскими СМИ, разобрать точные слова за сигналами машин и грохотом взрывающихся петард очень непросто. Вскидывание рук, что уже неоднократно отмечалось, это фанатский жест похожий на приветствие немецкой армии времен войны. Гитлеровские войска поднимали одну руку, а футбольные болельщики вскидывают обе, потом разводя их в стороны.

При этом сами фанаты всяческие обвинения в нацизме естественно отрицают. Большинство группировок старается отмежеваться от радикальных «ультрас».

Надо сказать, что подобные файер-шоу случаются в Петербурге регулярно. Таким образом, придя под окна своего товарища, фанаты поздравляют друг друга с днем рождения или другими памятными событиями.

Что это было в данном случае - узнать не удалось. Молодежь разбежалась для того, как на место приехала вызванная жителями полиция. Теперь стражи порядка изучают записи с камер наблюдения и вслушиваются в запись с выкриками нарушителей спокойствия. Были ли они фанатами «Зенита», также предстоит уточнить.