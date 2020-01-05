Фарфоровая кукла за 125 000 рублей и тарелки за 7 000: Петербурженка планирует открыть музей в старинной квартире, где жили три поколения ее семьи

В ближайшие годы в Северной столице может стать на один музей больше. По крайней мере, такие мечты лелеет хозяйка квартиры в бывшем доходном доме Александро-Невской лавры на Невском проспекте. Некоторое время назад Диана Борисова завела в Instagram блог, где рассказывает историю трех поколений своей семьи, живущих в этой квартире с начала 20-го века, и делится фотографиями исторических редкостей.

ДЛЯ ПАМЯТИ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

- Когда-то – в 1917-м или в 1018-м – из этой квартиры сбежал мой прадед, - рассказывает Диана. – Бежал он оттого, что был молоденьким кадетом, заканчивал кадетский корпус в тогда еще Петрограде. Когда начала революция, все кадеты разбежались – ведь они учились, чтобы стать офицерами царской армии. Вернулся прадед в нашу квартиру только через 19 лет, простым бухгалтером, уже с женой и дочкой.

В музее планируется сделать три зала: довоенной России, СССР и "девяностых" - по количеству комнат в квартире. Фото: lifemuseum_spb

По словам Дианы, от всех трех периодов – царской России, СССР и новейшего времени – в ее квартире остались какие-то вещи, маленькие кусочки эпох. Чаще – самые простые, бытовые. Но порой встречаются и настоящие музейные редкости:

- Например, у нас хранится гипсовый медальон работы скульптора Федора Толстого, - отмечает хозяйка квартиры. – Один из двадцати медальонов, которые он посвятил победе русской армии в Отечественной войне 1812-го года.

Цена такого медальона, уточняет Диана, достигает 40 000 рублей. Но в Instagram он выставлен, конечно, не для продажи, а исключительно в «образовательных» целях.

Обычные на первый взгляд тарелки на самом деле тоже редкие и старинные. И стоят у коллекционеров не меньше 7 000 рублей за штуку. Фото: lifemuseum_spb

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКИХ ВЕЩЕЙ

Впрочем, и обыкновенные, казалось бы, бытовые предметы в «квартире-музее» могут вдруг оказаться настоящими историческими артефактами. Так, например, у хозяйки хранится целая коллекция старинного фарфора. Ничем на первый взгляд не примечательные, местами потрескавшиеся и заботливо склеенные, тарелки и блюда на деле изготовлены еще до революции и высоко ценятся у коллекционеров – их стоимость некоторых из них доходит до 7 000 рублей за штуку. В ту же копилку – металлическая ложка. По дизайну она как две капли воды похожа на «типовые» советские – наверняка у многих такие еще сохранились.

Этой старинной вилкой мешали цемент во время мелкого ремонта. Присмотритесь к своим старым вещам - вполне возможно, среди них тоже затесались какие-нибудь необычные раритеты. Фото: lifemuseum_spb

- Помню, при мелком ремонте в квартире ей мешали цемент, - рассказывает Диана. – Каюсь, хотела ее выбросить, но потом счистила окаменевшую корку и увидела клеймо. Оказалось, что эта ложка была сделана в Германии в 1850-х годах. Стоимость ее у коллекционеров не очень высока – в районе 800 рублей – но какая интересная история!

А один из самых дорогих (как в прямом, так и в переносном смысле) экспонатов – маленькая, всего три сантиметра в высоту, фарфоровая кукла, изображающая сидящую девочку.

- Этой девчушке «всего-навсего» около 160 лет, и она видела половину истории Санкт-Петербурга, - констатирует владелица. – Когда-то она принадлежала моей прабабушке Элеоноре. «Стояла у буржуев на камине», как она говорила.

До наших дней фарфоровая куколка дожила не в самом идеальном состоянии – у нее отколот палец на руке, сильно помята юбка. Но даже за такой «артефакт» коллекционеры, отмечает Диана, дают не меньше 125 000 рублей.

Один из самых дорогих артефактов - фарфоровая куколка "возрастом" 160 лет. Несмотря на слегка потрепанное состояние, у коллекционеров эта милая девчушка может стоить от 125 000 рублей. Фото: lifemuseum_spb

В будущем музее петербурженка планирует три зала – по количеству комнат в квартире. Каждый зал будет посвящен своей эпохе: довоенной России, СССР и «девяностым».

- Порой меня просят продать те или иные вещи, - констатирует женщина. – На это я всегда твердо отвечаю, что моя страница в Instagram – не онлайн-магазин. А цены я указываю для будущих поколений, чтобы они знали хотя бы так, что старые вещи не стоит сразу выносить на свалку.

КСТАТИ

Совершить виртуальную «эскурсию» по уникальной квартире можно на сайте www.instagram.com/lifemuseum_spb.