Светлый праздник и тысячи прихожан: Как Петербург встретил Рождество 2020

Петербург встретил один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. Верующие горожане в ночь с 6 на 7 января приходили на праздничные богослужения – их провели в большинстве храмов и церквей по всей Северной столице. Каждый год в рождественских службах принимают участие десятки тысяч человек.

Перед Казанским собором установили вертеп, который воспроизводит сцену Рождества Христова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционно главным местом притяжения стал Казанский кафедральный собор. Именно там празднование Рождества Христова возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и совершил утреню и Божественную литургию.

Верующие петербуржцы встретили Рождество Христово.Фото: Артем КИЛЬКИН

Желающих попасть на службу именно в Казанский собор оказалось так много, что он не смог вместить всех. Однако горожане не стали уезжать по домам и встретили Рождество на площади у сбора.

Празднование Рождества Христова в Петербурге возглавил митрополит Варсонофий.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотни верующих петербуржцев там собрались еще до начала службы – на праздник приходили и пожилые люди, и целыми огромными семьями с детьми, и по одному. Среди молящихся в Казанском соборе в рождественскую ночь были председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров и заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский.

На службу в рождественскую ночь приходили вместе с детьми.Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице встретил Рождество и глава государства. Владимир Путин вместе с другими прихожанами посетил службу в Спасо-Преображенском соборе. Президент уже не первый раз приезжает на праздник именно сюда: как известно, в этом соборе его крестили в младенчестве. Вместе с Владимиром Путиным службу в храме посетили полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Сотни прихожан пришли в ночь с 6 на 7 января в Казанский собор.Фото: Артем КИЛЬКИН

После окончания богослужения глава государства поздравил присутствующих с праздником. А также передал настоятелю Спасо-Преображенского собора Тихвинскую икону Божией Матери.