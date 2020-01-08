2020-01-08T14:40:26+03:00
Новый год 2020

Как на стрелке Васильевского острова проходит фестиваль огня «Рождественская звезда»

В этом году огненные артисты воссоздали петровский пиротехнический театрум [фото и видео]
Артем КИЛЬКИН
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Магия света, сила огня и новейшие технологии — всё это Фестиваль Огня «Рождественская звезда».Магия света, сила огня и новейшие технологии — всё это Фестиваль Огня «Рождественская звезда».Фото: Артем КИЛЬКИН

Фестиваль «Рождественская звезда» уже традиционный зимний бренд и проходит третий раз в Санкт-Петербурге. Каждый год зрителям представляют новое шоу, и оно не повторяется.

Основная часть зрителей собралась у Биржевой площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

Основная часть зрителей собралась у Биржевой площади.Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждые полчаса новое представление с артистами, потом салют и всего таких блоков четыре. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждые полчаса новое представление с артистами, потом салют и всего таких блоков четыре.Фото: Артем КИЛЬКИН

В связи с ремонтом фасада Биржи организаторам пришлось искать новую площадку для световых 3D проекций и выбор выпал на стены Петропавловской крепости.

Хедлайнером шоу станет основатель французского сообщества артистов жанра огня, фаербризер Андрей Дас. Фото: Артем КИЛЬКИН

Хедлайнером шоу станет основатель французского сообщества артистов жанра огня, фаербризер Андрей Дас.Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот раз состязание прои дет между представителями Санкт-Петербурга, Москвы, Азербаи джана, Белоруссии Андорры и США.

Впервые фестиваль прошел в январе 2018 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впервые фестиваль прошел в январе 2018 года.Фото: Артем КИЛЬКИН

Историческое сердце Петербурга - Петропавловская крепость - стала площадкой не только для пиротехнических спектаклей, но и экраном для 3D-маппинга, живых картин, созданных в виртуальной реальности.

Фестиваль огня «Рождественская звезда» продолжает традиции Петровской эпохи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Фестиваль огня «Рождественская звезда» продолжает традиции Петровской эпохи.Фото: Артем КИЛЬКИН

Огненный спектакль вновь озаряет небо над Невой, на том же месте где раньше располагался петровский пиротехнический театрум.

Здесь Петр I развивал искусство «волшебного огня». Пиротехнические спектакли, пальба из пушек и огненные потехи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Здесь Петр I развивал искусство «волшебного огня». Пиротехнические спектакли, пальба из пушек и огненные потехи.Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые масштабные огненные представления разворачиваются в период рождественских праздников, а Санкт-Петербург становится столицей фейерверков и огненных представлений.

В финале фестиваля гостей и жителей Санкт-Петербурга ждало грандиозное пиротехническое шоу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В финале фестиваля гостей и жителей Санкт-Петербурга ждало грандиозное пиротехническое шоу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Часть зрителей наблюдали за шоу со Стрелки, другая часть с Дворцовой набережной, которую предварительно закрыли для проезда машин.

На второй день фестиваля зрителей ждут выступления артистов огня, световые и лазерные шоу. Фото: Артем КИЛЬКИН

На второй день фестиваля зрителей ждут выступления артистов огня, световые и лазерные шоу.Фото: Артем КИЛЬКИН

8 января фестиваль начнется в 19 часов и продлится до 21. Вход свободный, но чтобы занять места с хорошим видом, лучше прийти пораньше.

Фестиваль огня «Рождественская звезда» открылся на Стрелке Васильевского острова.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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