Ушел из жизни главный художник ТЮЗа Санкт-Петербурга Март Китаев

Март Китаев проработал в Театре юного зрителя Санкт-Петербурга почти 30 лет. Марту Фроловичу было 94 года. Коллегам он запомнился как один из главных театральных художников страны. О его кончине сообщают коллеги.

- Март Фролович Китаев был одним из самых маститых и уважаемых представителей российского сценографического цеха - работа с ним была честью для любого театра, - рассказывают в ТЮЗе Петербурга. - Невероятно талантливый, яркий, самобытный художник, он оформил за свою насыщенную и долгую профессиональную жизнь более 300 спектаклей. В каждом из них Китаев являлся полноправный соавтором режиссерского замысла, со-творцом спектакля. Март Китаев – по-настоящему «актерский» художник.

В театре вспоминают, что многие артисты запомнили Марта Фроловича чутким и понимающим. А помощники называли его «последним из могикан».

- В разные годы Март Фролович выступил здесь оформителем таких выдающихся спектаклей, как «Месс-Менд», «Остановите Малахова», «Вредные советы», «Горе от ума», «Покойный бес», «Самая-самая», «Я отправляю тебя гулять», «Бешеные деньги», «Русская рулетка», «Дети Ванюшина», «Воспитание Риты» и «Летучкина любовь», - вспоминают в театре.

Март Китаев был также главным художником Театра юного зрителя Латвийской ССР и Российского Академического театра драмы имени А.С. Пушкина - Александринский театр.

- География постановок Китаева выходит далеко за пределы России, - делятся коллеги Марта Китаева. - В декорациях Китаева шли спектакли на сценах театров Бельгии, Болгарии, Голландии, Польши, США, Франции, Югославии.

Март Китаев был заслуженным деятелем искусств Латвийской ССР, народным художником РСФСР, лауреатом национальной театральной Премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».

Прощание с Мартом Китаевым пройдет в ТЮЗе. Точная дата пока неизвестна.