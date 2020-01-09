2020-01-09T09:00:42+03:00
Общество

Петербуржец устроил 10-часовую поездку в метро, чтобы посмотреть все станции

Горожанин прокатился по пяти веткам метрополитена, чтобы выяснить, за сколько времени можно проехать по всем станциям[фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец устроил 10-часовую поездку в метро и посмотрел все станцииПетербуржец устроил 10-часовую поездку в метро и посмотрел все станцииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

На новогодних каникулах, когда очень много свободного времени, люди по-разному решают, как бы его провести. Житель Петербурга не стал сидеть на месте, а отправился в городское метро, чтобы выяснить, сколько понадобится времени, чтобы прокатиться по всем станциям подземки. Своим экспериментом он поделился в соцсетях. Для этого он прокатился по всем веткам петербургского метрополитена и замерил ушедшее на дорогу время. Оказалось, что, чтобы объехать все линии, понадобится чуть меньше 10 часов.

Свой заезд петербуржец устроил в 9 утра с красной линии Фото: СОЦСЕТИ

Свой заезд петербуржец устроил в 9 утра с красной линииФото: СОЦСЕТИ

Поездка от "Купчино" до "Парнаса" заняла более часа Фото: СОЦСЕТИ

Поездка от "Купчино" до "Парнаса" заняла более часаФото: СОЦСЕТИ

- 1:40 с «Ветеранов» до «Девяткино»? Ложь чистейшая. Столько же от «Купчино» до «Парнаса». Что за вранье, - возмутились петербуржцы, каждый день спускающиеся в подземку.

Чтобы посмотреть все станции зеленой ветки понадобится 1 час и 10 минут Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы посмотреть все станции зеленой ветки понадобится 1 час и 10 минутФото: СОЦСЕТИ

Действительно, эксперимент молодого человека показал очень большое время от конечно до конечной. В среднем, беспрерывная поездка по каждой линии занимает около 40-50 минут.

Самая короткая поездка вышла по оранжевой ветке Фото: СОЦСЕТИ

Самая короткая поездка вышла по оранжевой веткеФото: СОЦСЕТИ

Однако менее критичные горожане предположили, что экспериментатор выходил на каждой станции и ждал следующий поезд.

Свой эксперимент петербуржец завершил на фиолетовой ветке Фото: СОЦСЕТИ

Свой эксперимент петербуржец завершил на фиолетовой веткеФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ладожском озере появились ледяные «блюдца»
Беременные петербургские нерпы страдают из-за отсутствия льда на Финском заливе
В Петербурге трамвай насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку
В Петербурге в Рождество на улице начали распускаться цветы
В Ленобласти марафон «Дорога жизни» ограничит движение по трассе «Санкт-Петербург-Морье»
Рейс из Петербурга в ОАЭ из-за обхода Ирана и Ирака увеличится на два часа
В Петербурге на одном перекрестке столкнулись пять машин и троллейбус
В ресторане на Московском проспекте на посетителя в туалете упала балка с потолка
МЧС Петербурга предупредило горожан о сильном ветре и гололедице
В Петербурге в дыру в асфальте провалился грузовик с бананами из Уфы
Полицейские задержали женщину, которая эвакуировала «Петербург – Архангельск» сообщением о бомбе
В Петербурге воры за один день обокрали квартиры трех женщин на миллион рублей
В Мурино на улице нашли тело 22-летней девушки в шортах
В Петербурге на балконе нашли труп мужчины, который пролежал там несколько лет
В Ленобласти нашли тайник со 110 пакетами наркотиков
В Ленобласти произошла массовая драка из-за взорванной петарды
В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть пару подростков на «зебре»
В Петербурге ожидается рекордно теплый день и ветер
В Петербурге водитель BMW сбил женщину на пешеходном переходе
В Красном селе водитель выстрелил в пешехода после конфликта
Фестиваль огня «Рождественская звезда» стартовал в Петербурге
Пешеходов сбили на площади Мужества в Петербурге