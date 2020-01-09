Петербуржец устроил 10-часовую поездку в метро, чтобы посмотреть все станции

На новогодних каникулах, когда очень много свободного времени, люди по-разному решают, как бы его провести. Житель Петербурга не стал сидеть на месте, а отправился в городское метро, чтобы выяснить, сколько понадобится времени, чтобы прокатиться по всем станциям подземки. Своим экспериментом он поделился в соцсетях. Для этого он прокатился по всем веткам петербургского метрополитена и замерил ушедшее на дорогу время. Оказалось, что, чтобы объехать все линии, понадобится чуть меньше 10 часов.

Свой заезд петербуржец устроил в 9 утра с красной линииФото: СОЦСЕТИ

Поездка от "Купчино" до "Парнаса" заняла более часаФото: СОЦСЕТИ

- 1:40 с «Ветеранов» до «Девяткино»? Ложь чистейшая. Столько же от «Купчино» до «Парнаса». Что за вранье, - возмутились петербуржцы, каждый день спускающиеся в подземку.

Чтобы посмотреть все станции зеленой ветки понадобится 1 час и 10 минутФото: СОЦСЕТИ

Действительно, эксперимент молодого человека показал очень большое время от конечно до конечной. В среднем, беспрерывная поездка по каждой линии занимает около 40-50 минут.

Самая короткая поездка вышла по оранжевой веткеФото: СОЦСЕТИ

Однако менее критичные горожане предположили, что экспериментатор выходил на каждой станции и ждал следующий поезд.