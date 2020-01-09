В Петербурге накрыли банду амфетаминщиков, сбывавшую наркотики через интернет

Крупную организацию, занимавшуюся распространением амфетамина, накрыли в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД совместно с полицейскими петербургского Главка. Брали дельцов по всем правилам: со взломом дверей и с поличным.

- Оперативниками была проведена спецоперация по пресечению деятельности организованной группы, на протяжении двух лет распространявшей в городе на Неве и его окрестностях психотропное вещество амфетамин, с использованием Интернета и IP-телефонии, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанию злоумышленников предшествовала долгая работа, в ходе которой были установлены места деятельности и проживания членов группы, после чего стражи порядка с ломом и кувалдой пришли «в гости».

"В гости" оперативники пришли с ломом и кувалдой. Фото: кадр с видео МВД РФ

Полицейские одновременно провели 17 обысков, задержали семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор, а двое операторов колл-центра, принимавших звонки заказчиков и трое закладчиков.

Ежедневно через интернет-магазин, который рекламировался в ночных клубах Петербурга, реализовывалось около килограмма амфетамина. Всего у задержанных изъято около 30 килограммов наркотика, а также сим-карты, поддельные паспорта и дорогие машины.

Всем участникам группировки грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.