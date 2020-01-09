2020-01-09T13:55:17+03:00
Общество

«Аномальная» зима может оставить Ленобласть без зерна

По словам аграриев, одно из возможных последствий - рост цен на фермерское мясо и молоко
Сергей ВОЛЧКОВ
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Такую безрадостную картину, по словам синоптиков, нам предстоит наблюдать еще как минимум неделю.Такую безрадостную картину, по словам синоптиков, нам предстоит наблюдать еще как минимум неделю.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На дворе январь, а за окном дождь и слякоть – к такой картине жители Петербурга и Ленинградской области давно уже привыкли. Прогноз погоды на начало 2020 года в Санкт-Петербурге пока тоже не радует: синоптики заявляют, что снега и морозов нам не видать еще долго, а аграрии беспокоятся, что «аномальная» зима погубит посевы.

«ОЗИМЫЕ» ПОШЛИ В РОСТ

По словам профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, тепло и дожди в Северную столицу пригнали циклоны, зародившиеся в Норвежском море. За два месяца их через наш город прошла целая вереница – и закончится этот процесс пока не скоро.

Небольшие морозы придут в Санкт-Петербург только под крещение. Но ждать стабильного крепкого льда не стоит - поэтому традиционное купание в проруби в этом году под большим вопросом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Небольшие морозы придут в Санкт-Петербург только под крещение. Но ждать стабильного крепкого льда не стоит - поэтому традиционное купание в проруби в этом году под большим вопросом.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Еще как минимум неделю температура у нас будет колебаться от + 2 до -2 градусов, - отмечает эксперт. – Где-то с 16 января, как раз под Крещение, начнется небольшое похолодание. Но сильных морозов ждать не стоит – максимум – 5, -8 градусов.

Зато после этого, по словам Малинина, у нас наконец-то начнется настоящая зима – со стабильным «минусом» и снежком, который не будет таять, едва коснувшись земли.

- Есть вероятность, что снег тоже выпадет где-то в районе 16-го числа, - отмечает наш собеседник. – Но его, опять же, много не будет – прилично нападать должно только к концу января.

Снега с огромным нетерпением и все нарастающей тревогой ждут и аграрии. По словам президента ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области Михаила Шконды, из-за аномальной зимы на полях уже тронулись в рост посевы. Стоит ударить морозам, даже небольшим – и они погибнут.

Снега раньше 16-го тоже не предвидится - да и потом его будет не так чтобы много. Основная масса должна нападать ближе к концу января. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снега раньше 16-го тоже не предвидится - да и потом его будет не так чтобы много. Основная масса должна нападать ближе к концу января.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Речь идет об озимых культурах – пшенице, ржи, ячмене, - отмечает Шконда. – В нормальных условиях их еще поздней осенью засыпает снегом, и они под ним спокойно зимуют, впадают в анабиоз. А сейчас снега нет, и озимые начали прорастать.

УБЫТКОВ ПОКА НЕ ЖДЕМ?

Для того, чтобы померзнуть, нежным культурам нужно немного – всего-то около 10 градусов ниже нуля. Вся надежда, по словам нашего собеседника, на снег – если он выпадет раньше, чем ударят морозы, массовой гибели озимых удастся избежать.

- Сколько именно посевов сейчас находятся под угрозой, сказать пока трудно, - продолжает эксперт. – Многие культуры у нас районированы – то есть, приспособлены к местному климату. Но это, опять же, не гарантия безопасности.

По словам Шконды, речь идет в первую очередь о фуражном зерне – то есть, таком, которое идет на корм для скота. Поэтому для потребителей – в том числе для нас с вами – «аномальная» зима может обернуться ростом цен на фермерское мясо и молоко.

Больше всего бесснежной погоде рады коммунальщики - зиму 2019-202 они уже назвали настоящим подарком природы. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Больше всего бесснежной погоде рады коммунальщики - зиму 2019-202 они уже назвали настоящим подарком природы. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

- Конечно, прогнозировать такие вещи трудно – все будет зависеть от конкретного агрария, - уточняет наш собеседник. – Всегда есть другие варианты – например, вместо зерна использовать сено или где-то докупить корма. К тому же многие поля застрахованы – то есть, фермеры, если их посевы погибнут, получат какую-то денежную компенсацию.

Не волноваться советуют и в областном комитете по агропромышленному и рыбоводческому комплексу. В пресс-службе нас заверили, что с озимыми все в порядке и никаких критических убытков от «аномальной» зимы пока не ожидается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Все-таки нет худа без добра – отсутствию снега обрадовались петербургские коммунальщики. Комитет по благоустройству в соцсетях назвали творящееся за окном «гуманной европейской зимой» и настоящим «подарком от самой природы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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